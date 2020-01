In den tollen Tagen stehen einige Veranstaltungen auf dem Programm

Walldürn.Mit den Faschenaachtsrufen „Aff rappl di uff – Ahoi“, „Dunder Helau“ und „Höhgöiker Helau“ wird in Walldürn durch die FG „Fideler Aff“, in Altheim durch die FG „Aaldemer Dunder“ und in den Höhenorten durch die FG „Höhgöiker“ sowie durch andere Veranstalter während er tollen Tage ein buntes Programm geboten.

Die Termine der tollen Tage:

1. Februar: 19.33 Uhr Walldürn, Prunk- und Fremdensitzung FG „Fideler Aff“, Nibelungenhalle.

2. Februar: 13.33 Uhr Walldürn, Kinderprunksitzung, „FG Fideler Aff“, Nibelungenhalle.

3. Februar: 19.01 Uhr Walldürn, Bunte Montagssitzung, „FG Fideler Aff“, Nibelungenhalle.

7. Februar: 20.11 Uhr Glashofen, Göikerfete, Sporthalle Glashofen.

8. Februar: 19.31 Uhr Altheim, Prunk- und Fremdensitzung, FG „Aaldemer Dunder“, Kirnauhalle.

8. Februar: 20.11 Uhr Kultsitzung und Kappenabend, Eintracht ‘93, Sportgelände Süd.

9. Februar: 14.11 Uhr Großer Dürmer Faschenachtsumzug.

14. Februar: 19.30 Uhr Walldürn, „kleene Prunksitzung“, TSC Walldürn, Haus der offenen Tür.

15. Februar: 19:31 Uhr Glashofen: Prunksitzung, FG „Höhgoiker“, Sporthalle Glashofen

16. Februar: 10.30 Uhr Walldürn, Narrenmesse, FG „Fideler Aff“,St. Marien.

16. Februar: 14.11 Uhr Glashofen, Kinder- und Seniorensitzung, FG „Höhgoiker“, Sporthalle Glashofen.

20. Februar: „SchmuDo“, buntes Treiben in den Straßen und Kneipen der Altstadt Walldürns mit Affenfete im Kolpingsheim.

22. Februar: 19.31 Uhr, Fastnachtsveranstaltung der örtlichen Vereine, Sporthalle.

22. Februar: 20.11 Uhr Walldürn, „Ball ohne Namen“, Eintracht ‘93, Sportgelände Süd.

23. Februar: 13.11 Uhr Altheim, Sauermilchessen, FG „Aaldemer Dunder“, Dorfplatz Altheim.

23. Februar: 15.30 Uhr Walldürn, 15. Fastnachtsdance-Special-Clubnight „Square Dance Club Old America County.

23. Februar: Rippberg, 15 Uhr Fastnachtsveranstaltung der örtlichen Vereine, Sporthalle.

25. Februar: 14.11 Uhr Altheim, Kindernachmittag FG „Aaldemer Dunder“, Kirnauhalle.

25. Februar: 20.31 Uhr Walldürn Faschenaachtsverbrennung, Jammermusik, Schlossplatz.

