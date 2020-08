Immer für „seine Pfarrgemeinde“ da gewesen

Rippberg.Nach vierjähriger Tätigkeit als Vikar in der Seelsorgeeinheit Walldürn wechselte P. Thaddäus Pytka OFM Conv. zum 1. August von der Walldürner Klostergemeinschaft zurück in den Konvent nach Werdohl in Nordrhein-Westfalen, wo er bereits früher einmal als Priester und Seelsorger tätig war. Neben den Aufgaben am Wallfahrtsort Walldürn war er in den zurückliegenden vier Jahren hauptsächlich auch Ansprechpartner für die Pfarrei Rippberg/Hornbach.

Hohe Wertschätzung

Die hohe Wertschätzung, die Pater Thaddäus in den zurückliegenden vier Jahren vor allem innerhalb der Pfarrei Rippberg/Hornbach genoss, konnte man im Verlauf des Abschiedsgottesdienstes für ihn in Pfarrkirche St. Sebastian in Rippberg kurz vor seinem Weggang nach Werdohl verspüren.

Unter dem Gesichtspunkt der zur Zeit zulässigen Gottesdienstbesucherzahlen konnte sich Pater Thaddäus über ein gut gefülltes Gotteshaus freuen. Auch die Rippberger Ministranten waren präsent und nahmen mit Abschied von dem beliebten Seelsorger und dokumentiert dies nachhaltig durch ihr zahlreiches Erscheinen und Mitwirken bei diesem Abschiedsgottesdienst.

Nach der feierlichen Eröffnung und Begrüßung durch den Pater erteilte dieser der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden der Pfarrgemeinde St. Sebastian Rippberg/Hornbach sowie der neuen Vorsitzenden des Gesamtpfarrgemeinderates der römisch-katholischen Kirchengemeinde Walldürn (SE Walldürn), Eva Maria Kötter das Wort. Sie stellte zu Beginn ihrer Verabschiedungsansprache fest, dass es sich bis zur Pfarrgemeinde herumgesprochen habe, dass Pater Thaddäus nicht verabschiedet werden wolle.

Und die Pfarrgemeinde habe inzwischen auch gelernt, dass es für die Franziskaner-Minoriten ein Teil ihres selbst gewählten Lebens sei, nicht für immer an einen Ort gebunden zu sein.

Doch nachdem dies sein letzter Gottesdienst in der der Kirchenge-meinde Walldürn sei, war es der Pfarrei Rippberg/Hornbach als Ge-meinde ein tiefes Bedürfnis, ihrem scheidenden Seelsorger noch einmal herzlich „Danke“ sagen.

Es freue alle Katholiken in Rippberg sehr, dass dieser letzte Gottesdienst von Pater Thaddäus in der Pfarrkirche St. Sebastian stattfinde, denn schließlich sei er in den vergangenen vier Jahren für das Seelenheil der Rippberger Katholiken zuständig gewesen.

Er habe mit allen Gottesdienstbesuchern dort Gottesdienst gefeiert, Kinder getauft, die Kinder auf ihre Erstkommunion vorbereitet, sich um Ministranten gekümmert, Ehejubiläen und Geburtstage gefeiert und auch getrauert, wenn ein Gemeindemitglied verstorben sei. Neben all dem sei er auch in der gesamten Kirchengemeinde Walldürn tätig gewesen und habe zum Beispiel mit seinem musikalischen Talent die Taizé-Gebete und die Gruppe „Klang for you“ unterstützt.

Für all das bedanke sei sich im Namen der Seelsorgeeinheit Walldürn und der Pfarrgemeinde St. Sebastian Rippberg/Hornbach noch einmal bei dem Seelsorger.

Vor allem auch für dessen stete Offenheit, auf die Pfarrgemeinde einzugehen und Dinge mitzutragen, die er vielleicht lieber anders gehabt hätte. Sie erinnere nur noch einmal an das Frühstück in der Kirche nach den Rorate-Gottesdienst, so Eva-Maria Kötter.

Stets sei Pater Thaddäus für „seine“ Pfarrgemeinde da gewesen, und das auch in Zeiten, in denen es ihm selbst gesundheitlich nicht so gut gegangen sei. Er werde allen fehlen, sein voluminöser Gesang in der Kirche, sein „bis zum nächschten Mol“ mit dem er sich oft in der Sakristei verabschiedet habe.

Nun führe ihn sein Weg zurück nach Werdohl in das dortige Kloster, von dem aus er vor vier Jahren nach Walldürn und vor allem auch als Seelsorger in die Pfarrei St. Sebastian in Rippberg/Hornbach gekommen sei. Wie es weitergehe, wisse niemand, doch vielleicht führe ihn der Weg auch noch einmal zurück in die Seelsorgeeinheit Walldürn. Und so verabschiede ihn die Pfarrei mit dem irischen Segensgruß: „Bis wir uns mal wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand!“

Nach seiner Predigt betonte Pater Thaddäus, dass es ihm eine große Freude bereitet habe , vier Jahre lang zusammen mit den Gläubigen der katholischen Pfarrei Rippberg/Hornbach gemeinsam den Weg des Glaubens gegangen zu sein. Er werde all die gläubigen Katholiken dieser Pfarrei und all die dort erlebten Geschehnisse und kirchlichen Ereignisse wohl sehr vermissen. Umso mehr freuen es ihn, an diesem Sonntagmorgen in der Kirche St. Sebastian in Rippberg noch einmal mit so vielen Gläubigen die heilige Eucharistie feiern zu dürfen. ds

© Fränkische Nachrichten, Montag, 10.08.2020