Illegale Biberfalle an der Marsbach

Walldürn.Eine illegale Biberfalle ist am Freitag in Walldürn entdeckt worden. Im Gewässerübergang des Katzengrabens in den Marsbach wurde durch den zuständigen Biberbeauftragen eine Lebendfalle vorgefunden, teilte die Polizei mit. Eine unbekannte Person hatte diese Falle wohl mit dem Ziel installiert, dem dort lebenden Bibern nachzustellen. Es handelt sich bei der Falle um eine mit Maschendrahtzaun selbst gefertigte Röhre, deren verschlossenes Ende mit Gewicht unter Wasser gehalten wurde.

Geschützte Art

Der Biber ist nach dem Bundesnaturschutzgesetz besonders geschützt. Das Nachstellen einer besonders geschützten Tierart ist nicht zulässig und stellt eine Straftat dar. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise machen können. Diese sollen sich mit der Fachabteilung Gewerbe/Umwelt des Polizeireviers Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810, in Verbindung setzen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.09.2020