„Ich bin gerne hier in Walldürn“

Walldürn.Beim zweiten Teil des Provinzkapitels der Danziger Franziskaner-Minoriten wurde Pater Josef Bregula OFM Conv. diese Woche in Danzig für weitere vier Jahre in seinem Amt als Guardian des Franziskanerklosters in der Wallfahrtsstadt Walldürn bestätigt. Pater Josef, der seit August 2007 die Leitung der Seelsorgeeinheit (SE) Walldürn und die Leitung der Wallfahrt zum Heiligen Blut inne hat freute sich über diese Entscheidung des Provinzkapitels. „Ich bin gerne in Walldürn und freue mich zusammen mit allen die Seelsorgeeinheit und die Wallfahrt zum Heiligen Blut weiterentwickeln zu können“, so der Franziskaner-Pater.

Auch der Pfarrgemeinderatsvorsitzende der römisch-katholischen Kirchengemeinde Walldürn, Wolfgang Eisenhauer, gratulierte zu dieser erneuten Bestätigung in seinem Amt und wünschte ihm im Namen aller haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter, des Pfarrgemeinderates und der designierten neuen Pfarrgemeinderäte, sowie aller Gemeindeteams und Ausschüsse in der SE alles Gute, weiterhin Gesundheit und Gottes Segen für die weitere Arbeit und die anstehenden Aufgaben. (ac)

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.05.2020