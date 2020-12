I-Pads und Tabletts für die Schüler beschafft

Walldürn.Der Finanzausschuss des Walldürner Gemeinderates tagte am Mittwoch im Haus der offenen Tür unter dem Vorsitz von Bürgermeister Markus Günther. Auf der Tagesordnung standen eine Eilentscheidung des Bürgermeisters und Anträge von Gemeinderatsfraktionen.

Auf Antrag von CDU-Fraktionssprecher Fabian Berger wurde mehrheitlich die Entscheidung über einen Corona-Pandemie bedingten außerordentlichen Vereinszuschuss von 1440 Euro an die Eintracht 93 Walldürn vertagt. Die Summe entspricht der im Zusammenhang mit einer von der Stadt 2017 übernommenen Ausfallbürgschaft gezahlten jährlichen Avalprovision in Höhe von 1440 Euro.

Zunächst einmal soll noch einmal vom Antragsteller zusammengestellt werden, ob und was schon vom antragstellenden Verein hinsichtlich dieses Zuschussantrages an corona-bedingten anderen Zuschussmöglichkeiten schon unternommen worden sei.

Die einmütige Zustimmung vonseiten des Finanzausschusses fand die von Bürgermeister Günther herbeigeführte Eilentscheidung zur Beschaffung von insgesamt 114 iPads, 17 Windows-Tabletts sowie diversem Zubehör zum Gesamtpreis von rund 67 908 Euro für die Walldürner Schulen im Zuge der im Juli vom Bund und von den Ländern unterzeichneten Zusatzvereinbarung zum DigitalPakt Schule.

Digitaler Unterricht

Zweck dieses Sofortausstattungsprogramms ist es, Schulen zu unterstützen, damit in den Zeiten eines coronabedingten eingeschränkten Schulbetriebes einem möglichst hohen Anteil an Schülern digitaler Unterricht zu Hause ermöglicht wird, soweit es hierzu einen besonderen Bedarf aus Sicht der Schulen zum Ausgleich sozialer Ungleichgewichte gibt, die das Erreichen der Unterrichtsziele gefährden.

Der Pro-Kopf-Betrag pro Schüler beläuft sich auf 85,84 Euro, davon trägt der Bund 42,90 und das Land 42,94 Euro.

Am 23. Juli wurden an die Stadt als Schulträger rund 70 474 Euro ausgezahlt. Unter Berücksichtigung der für sie ermittelten Anteile meldeten die Schulleiter den Bedarf an Tablet-PCs. Aufgrund dieser Bedarfsermittlung wurden von der Verwaltung bei sechs Lieferanten die Preise angefragt, von denen drei ein Angebot abgaben.

Der Finanzausschuss stimmte in dieser Sitzung der Eilentscheidung des Bürgermeisters zur Beschaffung von mobilen Endgeräten an die Firma Bechte aus Neckarsulm zum Angebotspreis von rund 67 908 Euro zu. Für die verbleibende Restsumme von circa 2565 Euro werden Schutzhüllen beschafft.

Der Finanzausschuss hatte 2019 beschlossen, der evangelischen Kirchengemeinde auf Investitionskosten für Maßnahmen im Außenbereich (Spielplatz) des evangelischen Kindergartens aufgrund einer Kostenschätzung von 30 000 Euro einen Investitionszuschuss von 50 Prozent zu gewähren. Die Mittel waren im Haushalt 2020 bereitgestellt und wurden mittlerweile nach Nachweis der entstandenen Investitionskosten abgerufen.

Mit Schreiben vom 15. September informierte die Kirchengemeinde über eine Kostensteigerung bei der Maßnahme nach einem Kabelschaden 2019 und beantragte eine Erhöhung des Investitionszuschusses. Bei den Ausgrabungen für das Fundament des neuen Spielgerätes wurde das Hausanschlusskabel abgerissen. Dabei wurde festgestellt, dass wenige Zentimeter unter diesem Kabel die Gasleitung und noch etwas tiefer die Wasserzuleitung und Kanalisation verlegt waren. Bedingt dadurch war dann eine Umplanung erforderlich, da so der Standort für das neue Spielgerät nicht mehr möglich war und der Baumbestand für die Beschattung der Spielgeräte danach nicht mehr einbezogen werden konnte. Dadurch entstehen nun Folgekosten. Begründet wurde der Erhöhungsantrag damit, dass die bei der Ausführung der Maßnahme aufgetretenen Schäden und Hindernisse unvorhersehbar gewesen seien.

Nach eingehender Diskussion beschloss der Finanzausschuss, die durch die Mehrkosten beim Kabelschaden entstandenen zusätzlichen Ausgaben (Verlegung der Spielgeräte, Umgestaltung Spielbereich) von rund 19 631 Euro zu 70 Prozent zu übernehmen, die Kosten für die Beschattung des Spielgerätes und des Sandkastens dagegen nicht. Die liegen bei rund 23 841 Euro.

Einvernehmlich noch einmal vertagt wurde nach kurzer Diskussion in dieser Sitzung der Antrag der DCB-Fraktion im Gemeinderat „Wohnraumförderung/Baukindergeld – Förderung zur Schaffung von selbst genutztem Wohneigentum durch Familien mit Kindern durch einen finanziellen Zuschuss“.

Nicht einer Meinung

Hinsichtlich des von der CDU-Fraktion gestellten Antrages „Förderung junger Familien – Geschenk bei der Geburt durch Entlastung bei den Müllkosten“ war man im Finanzausschuss nicht ganz einer Meinung. Die SPD-Fraktion sprach sich einmütig gegen diesen Antrag aus. Einig war man sich dagegen jedoch, dass man aber auf alle Fälle auch weiterhin junge Familien in irgendeiner Form fördern wolle und sollte. Wie, das blieb jedoch in dieser Sitzung noch offen. Auf jeden Fall sollte nach Meinung des Finanzausschusses für die kommenden Jahre jeweils ein Förderzuschuss von rund 8000 bis 9000 Euro im Jahreshaushaltsplan der Stadt eingestellt werden.

Die Sitzung endete mit der Mitteilung von Bürgermeister Markus Günther über die Zuweisung eines Förderbetrages aus dem Ausgleichsstock des Landes von 65 000 Euro für die Neuanschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges für die Feuerwehr Walldürn. ds

