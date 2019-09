Walldürn.95 Jahre nach der Gründung durch Andrej Scholuch präsentiert der Ural Kosaken Chor auf seiner aktuellen Tournee mit traditionellen Liedern aus dem alten Russland auch eine musikalische Hommage an Ivan Rebroff. Mit den Stimmen der berühmten Ural Kosaken erklingen die Lieder des unvergessenen Sängers, ohne ihn dabei zu kopieren.

Anlässlich der Tour durch Deutschland und Europa 2019 mit Gedenkkonzerten zum elfjährigen Todestag Rebroffs wird am Freitag, 25. Oktober, um 19.30 Uhr in der Basilika ein Programm zu Gehör gebracht, das in dieser Weise noch nie von einem anderen Kosakenchor vorgetragen wurde: Neben bekannten Liedern von Ivan Rebroff aus „Anatevka“ und „Dr. Schiwago“ sowie russisch-orthodoxen Gesängen werden Melodien und Volksweisen aus Ost und West zur Aufführung gelangen.

Dazu ertönen beliebte klassische Werke von Brahms oder Lehar und andere unvergessene Lieder. Begleitet wird der Chor von den Instrumenten Balalaika, Bass-Balalaika und Bajan.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.09.2019