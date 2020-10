Holzmarkt angespannt

Reinhardsachsen.Mitglieder der Forstbetriebsgemeinschaft Walldürner Höhe trafen sich zu ihrer Hauptversammlung in Reinhardsachsen. Etwas anders als sonst, der Corona-Krise geschuldet, wurde diesmal keine Gastwirtschaft aufgesucht, sondern eine großräumige Privat-Scheune als Tagungsort ausgewählt.

Burkhard Trabold, Vorstand der FBG, führte mit einem Jahresrückblick in die Versammlung ein. Vorstand und Geschäftsführung wurde auf Antrag von Ortsvorsteher V Norbert Wörner einstimmig Entlastung erteilt. Alle Konten und Kassen wurden einwandfrei geführt, wie die Prüfer Jürgen Beuchert und Markus Baumann zuvor bestätigten.

Forstrevierleiter Thomas Riemer ging auf die Situation am Holzmarkt ein. Dieser sei nach wie vor, aufgrund noch immer sehr hoher Schadholzanfälle in Mitteleuropa, sehr angespannt. Nur ausgewählte Sortimente seien derzeit nachgefragt, wobei sich oftmals für diese Sortimente auch nur ein kurzes Zeitfenster für deren Andienung öffne. Vor allem das Überangebot der Schadhölzer in der Fichte mache nach wie vor große Sorgen und lasse auf dem derzeitigen Holzmarkt noch keine besseren Verkaufspreise erwarten.

Ratsam sei es durchaus, insbesondere auch auf gefragte Laubholzsortimente auszuweichen, wobei auch hier eine zeitige Sättigung am Markt zum Jahreswechsel zu erwarten ist. Daher sei stets in enger Abstimmung mit dem örtlich zuständigen Forstrevierleiter vorzugehen. Riemer dankte allen Privatwaldbesitzern, die sich sehr engagiert bei der Sturmholzaufarbeitung im Frühjahr gezeigt und auch das später im Jahresverlauf anfallende Käferholz immer schnellstmöglich aufgearbeitet und aus den Beständen entfernt haben, um somit Schlimmeres zu verhindern.

Forstrevierleiter Florian Pogorzelski ging auf die aktuelle Förderrichtlinie für Nachhaltige Waldwirtschaft ein. Bei der Aufarbeitung sämtlicher Schadhölzer könne, bis auf die Baumart Esche, auf Antrag mit einer kleinen Förderung gerechnet werden. Sollten infolge des Extremwetters Freiflächen durch Abgänge von Waldbeständen entstehen, wurden auch hierzu neuerdings Fördertatbestände geschaffen, um betroffene Waldbesitzer bei der Wiederaufforstung etwas zu unterstützen.

Erfahrungen ausgetauscht

Abschließend ging es noch gemeinsam in den Wald, an eine Neuaufforstungsfläche nach Gottersdorf. Hier wurden an frischer Luft praxisnah Erfahrungen ausgetauscht, um für die Zukunft besser gewappnet zu sein. Neben der Baumartenwahl im sich ändernden Klima und der richtigen Waldrandgestaltung, wurden unter anderem auch für die Region neuartige Baumarten besprochen und diskutiert. Diese sollten sehr sorgfältig ausgewählt und vor allem passend für die Standorte ausgewählt sein, plane man doch für einen sehr langen Zeitraum, der oftmals weit über 100 Jahre liege. Neben dem Boden und dem zu erwartenden Klima, sind es wiederum auch die passenden Herkünfte von geeigneten Baumarten, die vor Ort entscheidend für den Wuchserfolg sind und somit die Richtung vorgeben, so die beiden Revierleiter einstimmig. Gewarnt wurde ausdrücklich vor sogenannten invasiven Baumarten, von denen vor allem auch naturschutzfachlich abzuraten sei.

Trabold schloss die gut besuchte Veranstaltung, dankte allen für den regen und interessierten Austausch und den Förstern für ihre stets fachkundige Unterstützung der FBG und deren Privatwaldbesitzer sowie der Forstbetriebsleitung Walldürn.

