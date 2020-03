Hochklassige und spannende Spiele

Walldürn.Beim dritten Vorturnier der Volksbank Franken Schulschach- Challenge an der Frankenlandschule sahen die Zuschauer hochklassige, spannende Spiele unter der Beteiligung etlicher Vereinsspieler, aber auch ein Turnierangebot unter dem breitenschachlichen Aspekt und das vor allem für die Allerjüngsten, die hier ihre ersten Turniererfahrungen sammeln können. Das Ganze wird – und das ist das Besondere an der Frankenlandschule – ergänzt mit einem kostenlosen Snack- und Getränkeangebot, das die Juniorfirma Seal der gastgebenden Schule anbietet. Tagessieger waren in den beiden Altersgruppen Aaron Amann (Burghardt-Gymnasium Buchen) und Christopher Holl (Abt-Bessel-Realschule Buchen) In der Altersgruppe I (bis Jahrgang 2008 und jünger) gewann Johannes Knörzer verlustpunktfrei vor Mohamed Omar Najjar (beide GS Neunkirchen) vor Aaron Amann, Paul Gramlich (GS Hainstadt) und Noah Kisselmann (GS Amorbach). Amann, Gramlich und Kisselmann haben sich damit für das Finale qualifiziert. Weitere Spitzenplätze belegten: 6. bis 10. Theo Kirchgessner (ABRS Buchen), Luca Gremminger (GS Hainstadt), Lisa Diemer (GS Neunkirchen), Roman Ermilow (GS Götzingen) und Suleman Al Karfan (GS Hardheim) vor 16 weiteren Jugendlichen.

In der Altersgruppe II (2007 und älter) siegte unangefochten Mika Trunk (BGB) vor dem stark auftrumpfenden Christopher Holl und Kai Elancev, Lars Rögner (beide BGB), Ruben Ziegler (Eckenberg-Gymnasium Adelsheim) und Simon Kreis (Karl-Ernst-Gymnasium Amorbach). Hier haben sich Holl, Ziegler und Kreis für das Finale im Juli qualifiziert. Es folgten Maximilian Wieder (EBG Adelsheim), Julian Pföhler (TG Buchen), Nico Schifferdecker, Florian Hefner (beide BGB) und Chris Mayerhöffer (TG Buchen) vor 14 weiteren Teilnehmern.

Die Siegerehrung nahmen Jan Walter, Kundenberater bei der Volksbank Franken, sowie Jana Grimm und Karlheinz Eisenbeiser vom Schachclub BG Buchen vor. eb

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.03.2020