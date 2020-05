Hilfsmittel für Krankenhausverband

Walldürn/Hardheim.Die Corona-Pandemie erfordert ein hohes Maß Rücksichtnahme und Solidarität. Viele Unternehmen haben damit begonnen, Kapazitäten und Fähigkeiten für Hilfsprojekte einzusetzen dazu gehört auch Procter & Gamble, zu dem Konzern gehört auch das Werk Walldürn.

Im Rahmen der Unterstützung für Hilfsorganisationen im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie wurden im Umkreis von Walldürn mehreren Organisationen mit Handdesinfektionsmitteln, Flächendesinfektion und einfachen Mundschutzmasken übergeben, Produktspenden gingen an das DRK Baden-Württemberg. So gingen Lieferungen mit Desinfektionsmitteln an das DRK Mosbach sowie an den Krankenhausverband Hardheim-Walldürn.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 07.05.2020