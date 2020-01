Hilfe für Kinder bei alltäglichen Problemen

Walldürn/Mosbach.Zum Projekt „Mein Schutzengel“ stand vor kurzem in drei Gemeinden des Neckar-Odenwald-Kreises, in denen das Kinderschutzprojekt bereits eingeführt ist, eine erste Bewertung an. Verantwortliche des Projekts befragten in Haßmersheim, Walldürn und in den Mosbacher Stadtteilen die teilnehmenden Geschäfte und Einrichtungen.

Die Anlaufstellen signalisieren mit dem Schutzengel-Zeichen nach außen gut erkennbar, dass dort Kinder und Erwachsene in Notsituationen Hilfe bekommen. Da das Projekt auch die Begleitung und Betreuung der Schutzengeleinrichtungen beinhaltet, wird in regelmäßigen Abständen insbesondere nach Vorfällen nachgefragt. Die Rückmeldungen ergaben, dass in allen drei Gemeinden die Anlaufstellen in Anspruch genommen wurden.

Schnelles Eingreifen

Oft erhielten Kinder bei alltäglichen Problemen Hilfe, beispielsweise weil ihnen zuhause niemand die Tür geöffnet hat oder die Eltern nicht am vereinbarten Ort angetroffen wurden. Auch suchten Erwachsene nach Verletzungen die Schutzengelstellen auf und konnten dort versorgt werden. Bemerkenswert ist das sofortige Eingreifen eines Geschäftes. Als Mitarbeiter die Situation wahrnahmen, dass ein Kind von mehreren anderen Kindern bedrängt wird, wurde es von der Straße geholt und im Geschäft in Sicherheit gebracht.

Die Befragungen ergaben zudem überwiegend eine gute Bewertung des Projektes.

Die Schutzengeleinrichtungen vermitteln den Hilfebedürftigen, dass sie kleinen und großen Problemlagen nicht schutzlos ausgeliefert sind, sondern Hilfsbereitschaft im unmittelbaren Lebensumfeld finden. Für dieses Engagement und die Unterstützung bedanken sich die Verantwortlichen der Beratungsstelle für Kinderschutz und des Arbeitskreises Schutzengel bei allen Beteiligten.

Eine der Anregungen betraf die namentliche Veröffentlichung der am Projekt teilnehmenden Einrichtungen. Die Stadtverwaltung Mosbach gibt deshalb zunächst die Schutzengelstellen der Mosbacher Stadtteile, die einer Veröffentlichung zugestimmt haben, auf der Internetseite der Stadt Mosbach unter www.mosbach.de bekannt.

In die Wege geleitet wurde die Aktion „Mein Schutzengel“ vom Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis in Kooperation mit dem Kinderschutzbund Neckar-Odenwald-Kreis, dem Förderverein „Kommunale Kriminalprävention – Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis“, dem Polizeipräsidium Heilbronn, der Johannes-Diakonie Mosbach, dem Kinder- und Jugenddorf Klinge und der Stadt Mosbach. Als weitere Kooperationspartner wurden im vergangenen Jahr die Stadt Buchen und der Caritasverband Neckar-Odenwald-Kreis gewonnen.

