„Herbert und Schnipsi“ gastieren

Amorbach.Bayerns bekanntestes Komödianten Ehepaar „Herbert und Schnipsi“ gastiert am Samstag, 12. Oktober, auf der Bühne der „Zehntscheuer“. Sie präsentieren ihre besten und schönsten Nummern aus 35 Jahren und zeigen eine einzigartige Mischung aus grandios gespielten Sketchen, intelligent und liebevoll gedichteten Liedern und dem direkten Austausch mit dem Publikum. Seit mehr als 35 Jahren stehen Hanns Meilhamer und Claudia Schlenger alias „Herbert und Schnipsi“ mittlerweile gemeinsam auf der Bühne. Der perfekte Zeitpunkt, um sich endlich an ein Best-of-Programm zu wagen. Kein leichtes Unterfangen, wollten doch acht Bühnenprogramme auf 120 Minuten komprimiert werden. Doch die Auswahl wurde getroffen und so ist eine einzigartige Mischung entstanden, quasi die Essenz aus 35 Bühnenjahren „Herbert und Schnipsi“.

Die beiden sehen sich selbst weniger als Kabarettisten, (schon gar nicht als politische), sondern lieber als Komödianten und Volkssänger in der Tradition zum Beispiel Karl Valentins und Liesl Karlstadts.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.10.2019