Herausragendes Engagement der Schüler gewürdigt

Walldürn.Besonderes Engagement ist es wert, gewürdigt zu werden. Am letzten Schultag vor den Sommerferien versammelt sich die Schulgemeinschaft der Auerberg-Werkrealschule, um Schüler zu ehren, die an Wettbewerben teilgenommen haben. Auch soziale Dienste stehen im Mittelpunkt. Und es wird bekannt gegeben, wer die besten Leistungen im Unterricht in den einzelnen Klassen erbracht hat.

Die Ehrungen werden traditionell vom Schulleiter Wolfgang Kögel vorgenommen. Unter großem Beifall aller Schüler und Lehrkräfte wurden die Leichtathleten der Auerberg-Werkrealschule für ihre Erfolge ausgezeichnet. Herausragend waren hier vor allem die beiden Schulmannschaften, die bei den Leichtathletik-Endkämpfen in Buchen mit guten Ergebnissen teilnahmen.

Nach den Sportlern wurden Schüler gelobt, die durch ihr soziales Engagement Herausragendes geleistet hatten, zum Beispiel bei der Getränkeausgabe in der Pause oder als Sportmentoren. In diesem Zusammenhang wurden auch die Schüler geehrt, die im Rahmen eines Sozialprojektes zwei Jahre lang jeden Mittwochnachmittag die Walldürner Alters- und Pflegeheime St. Josef und Maria Rast besuchten, um mit den Bewohnern ein Beschäftigungsangebot durchzuführen.

Eine besondere Ehrung wurde der achten Klasse zuteil. Als Siegerin im Nichtraucherwettbewerb der AOK „Be smart, don’t start!“ freut sich die Klasse auf eine Übernachtung auf dem Gelände des Fußballbundesligisten TSG Hoffenheim.

Eine weitere Station bildete die Ausgabe der Preise für die Klassenbesten. Folgende Schüler wurden von Schulleiter Wolfgang Kögel ausgezeichnet:

Selina Block (Klasse 5), Taline Papp (Klasse 6a), Kevin Kühne und Daniel Wächter (Klasse 6b), Kleopatra Kampourantonis und Jan Kaufmann (Klasse 7a), Ayleen Dörr und Diana Ganin (Klasse 7b) sowie Lena Kaufmann (Klasse 8).

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.07.2019