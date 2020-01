Heiße Phase der Kampagne beginnt

Walldürn.Die Fastnachtsgesellschaft „Fideler Aff“ Walldürn startet Ende Januar in die heiße Phase der Kampagne 2019/20. Vom Prinzeneinzug bis zur Verbrennung der Fastnacht stehen folgende Veranstaltungen auf dem Programm:

Samstag, 25. Januar: 14.11 Uhr Prinzeneinzug (Aufstellung am Bahnhof), 19 Uhr Schlafanzug- und Nachtwandlerball mit DJ-Party im „Haus der offenen Tür“.

Samstag, 1. Februar: 19.33 Uhr Prunksitzung in der Nibelungenhalle. Karten gibt es im Vorverkauf am Samstag, 25. Januar, von 10 bis 12 Uhr in der Bäckerei Günther und an der Abendkasse. Reservierungen sind unter Telefon 06282/6194 möglich.

Sonntag, 2. Februar: 13.33 Uhr Kindersitzung in der Nibelungenhalle.

Montag, 3. Februar: 19 Uhr Bunte Montagssitzung mit Akteuren und Gruppen aus dem Narrenring.

Sonntag, 9. Februar: 14.11 Uhr Großer Walldürner Fastnachtsumzug durch die Innenstadt; anschließend Party auf dem Schlossplatz.

Sonntag, 16. Februar: 10.30 Uhr Narrenmesse in der Kirche Sankt Marien.

Dienstag, 25. Februar: 20.45 Uhr Verbrennung der Fastnacht (mit Jammermusik) auf dem Schlossplatz.

