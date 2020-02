Walldürn.Vor der Haushaltsrede des Bürgermeisters (siehe weiteren Bericht auf dieser Seite) gab Joachim Dörr – seit 1. Februar im Amt des Kämmerers, so der Bürgermeister – , den Gemeinderäten bei der Sitzung noch einige Zahlen zum Haushalt 2020 an die Hand.

Der Ergebnishaushalt liegt bei 30,469 Millionen Euro, rund vier Millionen Euro als im Vorjahr. Das sei bedingt durch höhere Zuweisungen im Finanzausgleich. Dem gegenüber stehen Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die mit 33,138 Millionen Euro fast auf dem Vorjahresniveau liegen.

Mehraufwendungen entstehen im Bereich der Bauunterhaltung und der Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögens wie Straßen, Brücken oder Kanäle. Dazu komme die Anhebung der Kreisumlage, die die Stadt 2020 mit 525 000 Euro zusätzlich belastet. Insgesamt führe die Stadt in diesem Haushaltsjahr 5,4 Millionen Euro an den Landkreis ab.

Die Investitionskosten übersteigen in diesem Jahr erstmals die Grenze von 14 Millionen Euro. Man könnte den Haushalt, so der Kämmerer weiter, auch mit dem Titel „Haushalt der Investitionen“ versehen. Alleine für Baumaßnahmen sind in diesem Jahr zehn Millionen Euro vorgesehen. mar

