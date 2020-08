Haus „Löwe“ wird zum „TigeR“

Walldürn.Der stetige Bedarf an Betreuungsplätzen, insbesondere im Kleinkindbereich für unter 3-jährige Kinder, macht es nötig, weitere Betreuungsangebote in Walldürn zu etablieren. Diesbezüglich hat die Stadt Walldürn in mehrmonatiger Bauzeit das Haus „Löwe“ in der Hauptstraße 23 und 25 umgebaut. Künftig wird dieses von der Kindertagespflegeeinrichtung „Zwergenstübchen“ genutzt. Die Einrichtung nimmt am 14. September ihren Betrieb nach dem „TigeR“-Konzept auf.

Ganzes Konzept

„TigeR“ ist dabei das Akronym für (Kinder)Tagespflege in anderen geeigneten Räumen und steht für ein ganzes Konzept. Das Modell beinhaltet unterschiedliche Module, die zum einen die Wirtschaftlichkeit der Projekte sichern, zum anderen wird ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet.

Stadt übernimmt Kosten

Ziel ist, die Investitionssicherheit und Planbarkeit der Projekte zu gewährleisten. So übernimmt die Stadt Walldürn die Kosten für den Umbau und Unterhalt der Räume, die mietfrei zur Verfügung gestellt werden. Begleitet wird das Vorhaben vom Kindertagespflegedienst des Landratsamtes Neckar-Odenwald-Kreis.

Die beiden Tagespflegepersonen Antje Benner und Daniela Geier haben bereits die beiden ersten Anmeldungen vorliegen. „Wir können es gar nicht erwarten zu starten und freuen uns auf die noch kommenden Kinder“, teilt Antje Benner mit.

Daniela Geier ergänzt: „Insgesamt können sieben Kinder gleichzeitig in den Räumen betreut werden“.

Im Platz-Sharing kann die Einrichtung sogar von bis zu zwölf Kindern genutzt werden. „Der Fokus der Einrichtung liegt auf der Betreuung der unter dreijährigen Kinder. Darüber hinaus wird eine Randzeitenbetreuung für über dreijährige Kinder angeboten“, ergänzt Susanne Gehrig vom Hauptamt der Stadt Walldürn.

Das Stadtbauamt hat die Räume kleinkindgerecht umgebaut und renoviert. So wurde unter anderem ein Spiel- und Aufenthaltsraum gestaltet, der Sanitärbereich für Kleinkinder angepasst sowie ein Schlafraum eingerichtet. „Wir haben circa 72 000 Euro in den Umbau und die Ausstattung der Bestandsimmobilie investiert“, führt Bautechniker Thorsten Speth vom Stadtbauamt aus.

Die Betreuungszeiten der 0- bis 3-jährigen Kinder liegen am Montag zwischen 7 und 15 Uhr, Dienstag zwischen 7 und 17 Uhr, Mittwoch zwischen 7 und 15 Uhr, Donnerstag zwischen 7 und 15 Uhr sowie Freitag zwischen 7 und 12.30 Uhr.

Diese können zudem flexibel und individuell nach dem Bedarf der Eltern vereinbart werden. pm

