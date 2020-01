Harmonische Zusammenarbeit über Generationen hinweg

Altheim.Zur Jahreshauptversammlung des Heimatvereins begrüßte Vorsitzender Hubert Mühling eine stattliche Anzahl an Mitgliedern im Clubheim des VfB. Schriftführerin Ute Schüller blickte anschließend in ihrem Bericht auf ein ereignisreiches Vereinsjahr zurück. Wie jedes Jahr präsentierte sich der Osterbrunnen als „farbenfroher Blickfang“. Besuche im Grünkernmuseum waren beliebt. Diesbezüglich dankte Schüller vor allem Edith Mechler, die die Besuche mit einem kleinen Helferteam erfolgreich gestemmt hat.

Auch die alljährliche „Wörzbüschelwanderung“ fand wieder statt. Ein weiterer Dank galt Erich Herold, der wieder viel Wissenswertes bei der Bildstockwanderung zu berichten wusste. Der Höhepunkt des Jahres, darin waren sich alle Anwesenden einig, war der am 7. Juli veranstaltete Familientag rund um das Grünkernmuseum mit einer angefeuerten Darre, was zahlreiche Besucher anlockte. Im Zuge dieses Festes wurden bereits einige neue Bildstockpaten gefunden. Weitere werden noch gesucht und gebraucht. Eine Spielstraße sowie das Kartoffel- und Apfelbraten ließ die Kinder auf ihre Kosten kommen. Ein rundum gelungener Tag, der, so Hubert Mühling, sicher wiederholt werden wird.

Auch der Vorsitzende lobte in seinem Rückblick den guten Zusammenhalt und die hervorragende Zusammenarbeit aller Mitwirkenden, vor allem bei seinem jungen Team im Vorstand, das die komplette Organisation und Durchführung des Grünkernfestes übernommen hatte.

Auch der Arbeitseinsatz an dem vom Heimatverein errichteten Wald- und Bombentrichter-Lehrpfad im Noledornwald verlief reibungslos. Der Waldweg wurde wieder hergerichtet. Die Arbeit im Heimatverein habe großen Spaß gemacht.

Dies zeige vor allem das Zusammenwachsen der Urgesteine mit der neuen Generation im Verein, die auch dieses Jahr mit Diana Mohr und Vanessa Ziems einen Zuwachs im Beirat des Vorstands verzeichnen konnte. Auch die stimmungsvolle Weihnachtsfeier an den Grünkerndarren fand großen Anklang und soll dort fest verankert werden. Äußerst positive Rückmeldungen habe der Heimatverein auch über den Heimatbrief erhalten.

Im Anschluss bescheinigte Kassenprüferin Heidi Herold der Kassenwartin Marietta Lauer eine einwandfreie Kassenführung. Die vom stellvertretenden Ortsvorsteher Anton Bopp beantragte Entlastung des Vorstands erteilte die Versammlung einstimmig.

Neben den festen alljährlichen Terminen soll im laufenden Jahr wieder eine Theateraufführung stattfinden. Des Weiteren ist ein Ausflug geplant. Auch die Filmvorführung der 1200-Jahr-Feier Altheims und einiger Fastnachtsaktionen soll wiederholt werden. Ehrenmitglied Willy Hummel informierte, dass dazu auch neues Material zur Verfügung stehen wird. dka

