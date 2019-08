Harald Hurst sieht das Besondere im Alltäglichen

Walldürn.Harald Hurst – bekannter badischer Mundartdichter – gastierte auf Initiative des „Forums spezial“ bei der Kolpingfamilie Walldürn mit seinem Programm „So isch´s halt worre“ im voll besetzten Kolpingheim.

Der gebürtige Buchener und heutige Wahl-Ettlinger präsentierte sich wie schon bei seinen vier bisherigen Auftritten in Walldürn wieder in Höchstform und fesselte nahezu drei Stunden lang die rund 120 begeisterten Besucher mit seinen Anekdoten, Begegnungen und Beobachtungen aus dem Alltagsleben. Hierbei zeigte er einen bunten Querschnitt seines vielseitigen Schaffens, wobei dabei vor allem immer wieder die Präzision seiner Beobachtung von Alltagsszenen, die immer wieder durchsetzt waren von kleinen Nadelstichen, die nicht wehtaten und trotzdem stets des „Pudels Kern“ trafen, verblüffte. Harald Hurst einmal mehr ganz so, wie ihn seine Fans lieben: lebensnah, „knitz“ und un-heimlich unterhaltsam.

Nach der Begrüßung durch Bernhard Kehl, Leiter des „Forum spezial“ bei der Kolpingfamilie und Initiator dieser literarischen Veranstaltung, sowie nach der von ihm mit Erhard Lang dargebotenen musikalischen Begrüßungseinlage mit „Welcome“ hieß es „Bühne frei“ für Harald Hurst.

Ihm liege ihm bei einem Auftritt in seiner alten Heimat immer sehr viel auf der „Zung“, das er gerne los werden wolle – vor allem wenn es dabei auch „Dürmer“ betreffe. Die Präzision seiner Beobachtungen führte immer wieder zu so manch geflüsterter Anmerkung im Saal: „S´is wie dehem!“

Wie kein zweiter beherrscht Harald Hurst bei seinen Lesungen und Erzählungen immer wieder die Kunst, das Besondere im Alltäglichen zu sehen, es zu beschreiben und auch genussvoll vorzutragen, so dass sich „sein“ Publikum oftmals in den zu hörenden Anekdoten und Geschichten wieder zu erkennen glaubte.

Er avancierte einmal mehr zum Publikumsliebling zumindest all derer, denen das Badische näher liegt als das Hochdeutsche. Vielen Walldürnern sprach Harald Hurst gleich zu Beginn des Abends aus ganzer Seele, als er feststellte: „Heimat is dort, wo e´m d´Leut so gut verstehn, dass mer manchmol schon beim Schwätze merkt, s´wär besser g´wese, mer hätt´s Maul g´halte!“

Lachsalven und spontane Beifallsbekundungen begleiteten die Beiträge von Harald Hurst, etwa bei der abenteuerlichen Anfahrt mit der Deutschen Bundesbahn und der Westfrankenbahn von Ettlingen nach Walldürn, bei der er feststellte, dass er gar nicht gewusst habe, dass es in Badisch Sibirien „soviel Ortschafte gebt“, über die „Wasserbett-Story“ im Hotel-Landgasthof „Riesen“ oder die Erlebnisse in einem Ettlinger Supermarkt.

Nach einer weiteren musikalischen Zwischeneinlage von Bernhard Kehl und Erhard Lang mit einem Lied über die Walldürner Straßen und Walldürner Kreisel zu den Klängen „An der Nordseeküste, am norddeutschen Strand“ folgten Geschichten seiner flexiblen Arbeitszeit als freier Schriftsteller oder über die mühsamen Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen in seiner Wohnung im heißen Sommer 2018.

Nach der Pause erlebten die begeisterten Zuhörer weitere Geschichten voller Humor und Esprit, etwa die Erzählungen von den „Alterserscheinungen bei der Fahrt in der Karlsruher Straßenbahn“ oder die Anekdoten beim Besuch eines Schlachtfestes.

Natürlich kam Hurst nach Dankesworten von Bernhard Kehl und dem langen Schlussapplaus nicht um eine Zugabe herum, ehe er dann noch eine Autogrammstunde gab und die von zahlreichen Besuchern bei dem mit einem Bücherstand präsenten „BücherLaden“ erworbenen Harald-Hurst-Bücher signierte.

Schließlich erfreuten noch einmal Bernhard Kehl und Erhard Lang mit einer weiteren „Schlaglocheinlage“, bei der sie die „WC-Gass“ mit ihrer tollen neuen WC-Anlage in der Querspange sowie die teilweise katastrophalen Straßenbeläge in der Schmalgasse und in der Friedrich-Ebert-Straße kritisch aufs Korn nahmen. ds

