Handlicher und übersichtlicher gestaltet

In der neuen Broschüre des Vereins Burglandschaft sind mehr als 60 Kulturdenkmäler im Spessart und Odenwald enthalten, darunter auch die Walldürner Wallfahrtsbasilika und das Schloss.

Eberbach/Walldürn. Der Verein Burglandschaft hat am Freitag in Eberbach im Beisein von Vereinsmitgliedern, Partnern und Tourismusvertretern das neu gestaltete Konzept seiner umfassenden Gesamtbroschüre vorgestellt und erläutert. In der Neuauflage sind mit der Basilika und dem Schloss auch zwei Kulturdenkmäler der Stadt Walldürn enthalten.

Das Burgen- und Schlössernetzwerk Burglandschaft betreut Kulturdenkmäler im Spessart und Odenwald. Ziel ist es, Burgen, Schlösser, Stadtbefestigungen, Klöster, Wehrkirchen und Ringwallanlagen durch eine fundierte Netzwerkarbeit zu unterstützen, zu fördern und durch gemeinsame Veranstaltungen und Aktionen in der Öffentlichkeit bekannter zu machen.

„Die Gäste der Region wie auch die Bevölkerung vor Ort sollen über die vielseitigen Möglichkeiten und die Attraktivität der Kulturlandschaft informiert werden“, betont Dr. Jürgen Jung, Geschäftsführer der Burglandschaft. Eine zentrale und professionelle Unterstützung und Zusammenarbeit mit den Akteuren der unterschiedlichen Objekte zählt zu den kooperativen Leistungen der Burglandschaft. Daneben wird eine breite Palette zielgerichteter Digital- und Printprodukte für die Mitglieder erstellt.

„Die lang ersehnte Neuauflage der Gesamtbroschüre Burglandschaft stellt gewissermaßen einen Meilenstein der gemeinsamen Netzwerkarbeit in Spessart und Odenwald dar und macht die stete Weiterentwicklung unseres Burgen- und Schlössernetzwerks deutlich“, betont Jung bei seinen Ausführungen.

Die Neuauflage löst die alte Broschüre der sogenannten ersten Generation von 2013 ab, die seit geraumer Zeit vergriffen ist, aber stets nachgefragt wurde. Seither hat sich in der Burglandschaft viel getan und das Netzwerk hat sich von den zwanzig Bauwerken und Bodendenkmälern der Startphase, auf nunmehr mehr als sechzig kulturhistorisch bedeutende Profan- und Sakralbauten sowie archäologische Bodendenkmäler vergrößert. Auch die Gebietskulisse der Burglandschaft hat sich, ausgehend vom „Main4Eck“, auf den gesamten Spessart und Odenwald ausgedehnt, und umfasst nun beide geschichtlich verwandten Mittelgebirgslandschaften beziehungsweise Kulturlandschaften.

Die neue Gesamtbroschüre enthält alle Kulturdenkmäler der Burglandschaft zum aktuellen Stand. Künftige Objekte sind bereits in Bearbeitung beziehungsweise in Vorbereitung. Es ist geplant, diese Kulturdenkmäler in der nächsten Auflage aufzunehmen. Die Gesamtbroschüre soll zukünftig regelmäßig, etwa alle eineinhalb bis zwei Jahre, nachgedruckt werden. Die aktuelle Auflagenhöhe beträgt 50 000 Exemplare.

Handliches Format

Nach einführenden Worten von Cordula Samuleit, Geschäftsführerin des Naturparks Neckartal-Odenwald und Vorstandsmitglied der Burglandschaft, stellte Jung zusammen mit den Mitarbeiterinnen der Burglandschaft, Katja Focke und Regine Klein, die Inhalte vor. Die vorliegende Gesamtbroschüre wurde völlig neu konzipiert, was bereits im neuen, handlichen Format zum Ausdruck kommt, und auch inhaltlich komplett neu strukturiert sowie erheblich erweitert. Das alte DIN A4 Format der Broschüre wird nun vom kompakten DIN Lang Format abgelöst. Titelkonzeption wie gestalterische Gesamterscheinung wurden erneuert und angepasst. Auch die neue Gesamtbroschüre folgt dem aktuellen einheitlichen Erscheinungsbild der Burglandschaft.

Nach einigen Grußworten werden zu Beginn allgemeine Informationen zum Netzwerk Burglandschaft gegeben und auf dessen Ursprünge eingegangen. Außerdem werden zusätzliche Möglichkeiten kultureller Entdeckungen in der Region aufgezeigt. Im Innenteil wird jedes Bauwerk auf einer Doppelseite dargestellt. Dabei werden dem Text zur Geschichte und den Bildimpressionen auf der jeweils linken Seite ein ausführlicher Informationsblock auf der rechten Seite gegenübergestellt. Dieser enthält die wichtigsten Informationen zur jeweiligen Burg- oder Schlossanlage in übersichtlicher Weise. Somit soll den Gästen der Burglandschaft der Besuch der sehenswerten Kulturdenkmäler erleichtert und schmackhaft gemacht werden. Im Infoblock wurde mittels bildlicher Signets und einem QR-Code, der direkt zum jeweiligen Objekt-Beitrag auf der Homepage der Burglandschaft führt, eine zeitgemäße moderne Lösung der Informationsvermittlung gewählt.

Peter Reichert, Bürgermeister der Stadt Eberbach, öffnete nach der Präsentation den Karton mit den druckfrischen Broschüren und verteilte die ersten Exemplare unter anderem an Walldürns Bürgermeister Markus Günther.

