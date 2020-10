„Grünkern ist für uns eine Herzensangelegenheit“

Altheim.Im Frühjahr hatte das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz die Kampagne „Wir versorgen unser Land“ gestartet, die unter anderem durch Plakatwerbung den heimischen Produkten ein Gesicht geben will. Auch die Erzeugerfamilie Mechler aus Altheim ist Teil der Kampagne. Landwirtschaftsminister Peter Hauk übergab dieser Tage persönlich die individualisierten Plakate, auf dem die Grünkernerzeuger zu sehen sind.

„Unsere Erzeuger im Land stehen voll und ganz hinter ihren Produkten, sie leben und ‚ackern’ täglich für das Wohl der Menschen und Tiere. Höchste Qualität und Vielfalt gibt es vor unserer Haustüre“, sagte Hauk bei der offiziellen Plakatübergabe bei Grünkernerzeuger Armin Mechler. Und weiter betonte der Minister: „Nebenbei gibt die Kampagne die Möglichkeit, heimischen Spezialitäten wie dem Fränkischen Grünkern, eine Plattform zu geben. Wenn man dazu noch weiß, wer hinter dem zu genießenden Gericht auf dem Teller steckt, vermittelt dies ein Wohlgefühl und sorgt für besonderen Genuss.“

Im Sommer hat sich die Familie Mechler den Traum einer eigenen Darre erfüllt, nachdem man vorher jahrelang in guter Zusammenarbeit gemeinschaftlich eine Darre genutzt hatte. Damit wird künftig von der Aussaat über die Trocknung des halbreifen Dinkelkorns (Sorte Bauländer Spelz) bis hin zur Verpackung des fertigen Grünkerns jeder Erzeugerschritt auf dem Hof Mechler noch flexibler ausgeführt.

Heimat erlebbar machen

„Das macht schon ein bisschen stolz, wenn man den eigenen Grünkern in den Händen hält und mit gutem Gewissen vermarkten kann. Grünkern ist für uns eine besondere Herzensangelegenheit, mit der wir gerne ein Stück Heimat kulinarisch erlebbar machen“, freut sich Armin Mechler im Beisein seiner Frau Christine und seinen beiden Söhnen Fabian und Julian. „Wenn ,Kärrn’ gemacht wird, helfen wir zusammen. Oftmals muss dies, je nach Wetter, schnell gehen, da der optimale Reifegrad für die Qualität des Grünkerns entscheidend ist“, erklären die Mechlers. Die Kampagne „Wir versorgen unser Land“ sei für sie eine tolle Gelegenheit, die Regionalvermarktung und die Akzeptanz der Landwirtschaft zu steigern. Gerne habe man deshalb an der Kampagne teilgenommen und hoffe auf weitere Landwirte und Direktvermarkter, die an der Aktion des Landes teilnehmen. „Als Landwirte sind wir nur gemeinsam stark und können damit auch nur zusammen für ein Umdenken und ein bewussteres Konsumverhalten innerhalb der Bevölkerung sorgen“, so die Brüder Mechler.

Inzwischen sind landesweit hunderte landwirtschaftliche Betriebe und Direktvermarkter an der Kampagne beteiligt. „Achten Sie bei Ihrem nächsten Einkauf bewusst auf die Herkunft ihrer Produkte, bestimmt sehen Sie dann auch ein Plakat eines unserer Erzeuger“, so Hauk abschließend.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.10.2020