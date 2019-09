Grünes Licht für Seniorenzentrum

Um wichtige Bauvorhaben ging es in der Sitzung des Technischen Ausschusses. Behandelt wurden der Neubau eines Seniorenzenrums und ein Wohn- und Geschäftshaus im Bettendorfring.

Walldürn. Unter dem Vorsitz von Bürgermeister Markus Günther tagte der Ausschuss für Technik und Umwelt am Dienstag im Feuerwehrgerätehaus. Auf der Tagesordnung standen eine Reihe von wichtigen und großen Bauvorhaben.

Christian Berlin, Leiter des Stadtbauamtes, und Klaus Müller, Sachgebietsleiter Bauamt, gaben den Räten die nötigen Informationen.

Zunächst ging es um den Neubau eines Seniorenzentrums, dass der Arbeiter-Samariter-Bund Baden-Württemberg (Region Heilbronn-Franken) auf dem Areal „Leinenkugel“ errichten will. Das geplante Bauvorhaben in der Gregor-Mendel-Straße besteht aus drei Gebäudeeinheiten, die über Flure und Treppenhäuser miteinander verbunden sind.

Seniorenzentrum entsteht

Die Neubauten sind in ein- beziehungsweise zweigeschossiger Bauweise mit begrüntem Flachdach geplant. Die überbaute Grundstücksfläche beträgt circa 1780 Quadratmeter. Das Seniorenzentrum sieht folgende Nutzungen vor: Eine Tagespflege mit 16 Plätzen, zwei betreute Wohngruppen mit jeweils zwölf Plätzen und betreutes Wohnen mit 16 Wohnungen.

Die Räume für die Tagespflege sind im vorderen, eingeschossigen Gebäude zur Gregor-Mendel-Straße hin vorgesehen. Die Einzelzimmer mit circa 25 Quadratmetern in den betreuten Wohngruppen befinden sich im Erdgeschoss der jeweils seitlich, zurückversetzten, zweigeschossigen Gebäude. Die Wohnungen mit rund 50 beziehungsweise 70 Quadratmetern befinden sich in den Obergeschossen. Die Wohnräume und Wohnungen werden jeweils mit Terrasse oder Balkon ausgestattet. Im Innenbereich ist eine Hofanlage zur gemeinsamen Nutzung vorgesehen. Des Weiteren sind auf dem Anwesen 16 Pkw-Stellplätze geplant. Im Planungsentwurf zum Flächennutzungsplan 2030 ist die betreffende Fläche als künftige Mischbaufläche vorgesehen. Einstimmig gab der Ausschuss dem Bauantrag grünes Licht. Baubeginn ist im Frühjahr 2020. Den Zuschlag für die Sanierung eines Teilabschnitts der Friedhofsmauer in Altheim bekam die Firma Sobota aus Altheim zum Angebotspreis von rund 18 457 Euro. In diesem Bereich ist Gefahr in Verzug. Die Mauer ist bereits gerissen und droht einzufallen.

Brückenneubau verschoben

Aufgeschoben wurde der Ersatzneubau der Marsbachbrücke. Die Stadtverwaltung hatte im Juni den Ersatzneubau der Brücke in der Seestraße ausgeschrieben. Bis zum Submissionstermin im Juli sind bei der Stadtverwaltung allerdings keine Angebote eingegangen, sagte Christian Berlin. „Das ist kein Einzelfall, das passiert häufiger.“ Bürgermeister Markus Günther hat die Ausschreibung daher im Weg der Eilentscheidung aufgehoben. Damit verlängert sich die Frist für einen Förderantrag, den die Stadt gestellt hat. Die Maßnahme wird jetzt erneut ausgeschrieben.

Auf dem ehemaligen Anwesen Leis soll eine Lager- und Gerätehalle abgebrochen werden. Die Fläche der ehemaligen Betriebsstätte soll dann der Wohnbebauung dienen. Da unter anderem verschiedene altlastenrelevanten Stoffe und Materialien in der Vergangenheit dort gelagert wurden, ist es erforderlich, vor dem Rückbau eine Gebäudeschadstoff- und Bodenerkundung durchzuführen. Der Auftrag ging an das Büro „Arcadis Germany“ in Darmstadt zum Angebotspreis von circa 16 351 Euro, so der Beschluss des Ausschusses.

Die Sanierung des Gehwegs an der Kreisstraße 3919 (Gerolzahner Straße) in Neusaß ging an die Firma HF Bauunternehmung aus Balsbach. Der Neckar-Odenwald-Kreis hat die K 3913 ausgeschrieben. Im Rahmen dieser Ausschreibung wurden die Leistungen für die Sanierung der Gehwege mit ausgeschrieben, Kostenträger ist die Stadt. Die Maßnahme Gehweg steht im unmittelbaren technischen und zeitlichen Zusammenhang mit der Straßenbaumaßnahme des Kreises. Daher wird die untergeordnete Baumaßnahme „Gehweg“ an die übergeordnete Straßenbaumaßnahme angehängt.

Arbeiten im Rahmen

Bei der Sanierung der Unteren Vorstadtstraße liege man im Zeit- und im Kostenrahmen, sagte Berlin beim Punkt Informationen. Bis Ende Oktober werde man fertig.

Bürgermeister Markus Günther wies beim Punkt „Kenntnisnahme der von der Verwaltung bearbeiteten Bauvorhaben“ auf das Bauvorhaben im Bettendorfring hin. Dort wird auf dem Areal des mittlerweile abgebrochenen Parkhauses ein Wohn- und Geschäftshaus entstehen.

Das wird fünf Geschosse haben. Über der Tiefgarage und den Kellerräumen mit Technik gibt es drei Geschosse mit gewerblicher Nutzung und Wohnungen. Oben gibt es eine Penthousewohnung in Holzbauweise.

Der Baubeginn wird noch 2019 sein. Die Schotterparkplätze im Bettendorfring bleiben erhalten, sagte der Bürgermeister auf Nachfrage.

