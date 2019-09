Großes Engagement wurde gewürdigt

Walldürn.Der Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt traf sich zu einer Sitzung in der Begegnungsstätte der vereinseigenen Altenwohnanlage in der Vorstadtstraße. Hierbei wurde Mitarbeiterin Olga Zimmer krankheitsbedingt in den Ruhestand verabschiedet, die über 16 Jahre haupt- und ehrenamtlich in der Altenwohnanlage und für die Arbeiterwohlfahrt tätig war. Der Vorsitzende des Ortsvereins, Kurt Kempf, bedankte sich für die angenehme und tatkräftige Zusammenarbeit. Olga Zimmer habe sich nicht nur für die Bewohner in der Vorstadtstraße, sondern in allen Bereichen der Walldürner Arbeiterwohlfahrt engagiert. Er dankte für die haupt- und ehrenamtliche Arbeit und wünschte Olga Zimmer alles Gute. Kurt Kempf überreichte als Zeichen des Dankes einen Blumenstrauß und ein Präsent. Namens der Mitarbeiter und Bewohner dankte Ernestine Winkelmann. „Wir werden Olga Zimmer sehr vermissen“, betonte sie und überreichte ihr mit besten Wünschen für den Ruhestand ein Geschenk. „Ich habe die Arbeit mit Freude gemacht“, erklärte Olga Zimmer und bedankte sich für die lobenden Worte.

In einem kurzen Bericht über die vom Ortsverein erworbenen Wohnanlage stellte Dieter Kern fest, dass alle Wohnungen derzeit vermietet sind. Auf eine sehr solide Finanzlage verwies Kassenwart Karl Heinz Becker in einem detaillierten Bericht.

Schließlich wurden noch Termine festgelegt: Das Erntedankfest der AWO findet am 6. Oktober, die Adventsfeier am 15. Dezember, jeweils um 14 Uhr, in der Begegnungsstätte statt. Der Ausflug zum Weihnachtsmarkt in Würzburg ist für den 4. Dezember vorgesehen. Anmeldungen bei Kurt Kempf, Telefon 06282/8282.

Mit einem Kreativteam wird sich der Ortsverein zudem Gedanken machen und Vorschläge erarbeiten, wie man künftig vor allem jüngere Mitglieder für den Ortsverein gewinnen kann.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.09.2019