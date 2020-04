Große Mehrzweckhalle geplant

Das Startup-Center in Walldürn beherbergt bald die Firma Konrad aus Mudau. Der Umzug findet möglicherweise im Frühjahr 2021 statt.

Walldürn. „Wir setzen hier ein starkes Signal gegen Pessimismus und Rezession“, freuen sich Dieter Goldschmitt, Philipp Eggert und Meikel Dörr. Grund für diese positive Stimmung ist das Startup-Center-Odenwald (SCO) im Verbands-Industrie-Park (VIP), das zur Zeit Schauplatz unternehmerischer und persönlicher Veränderungen ist.

„Die Firmen Häfner-Bauelemente und ,AnTo’-Fahrwerkstechnik hatten sich im SCO gut entwickeln können und tun das ‚in freier Wildbahn’ fortan sicher weiterhin“, lässt Dieter Goldschmitt wissen. Beide bieten ihre Dienstleistungen in unmittelbarer Nachbarschaft an: Während der aus Buchen stammende Andreas Häfner ein Domizil in seiner Heimatstadt bezog, befindet sich die Firma „AnTo“ fortan im ehemaligen Hainstadter Autohaus Berberich, das bis vor Kurzem durch einen freien Kfz-Meister genutzt worden und zwischenzeitlich verkauft worden war.

Glücklicher Zufall

Schnell wurde jedoch eine Nachfolgelösung für die 1800 Quadratmeter großen Hallenbereiche im VIP gefunden – und wie so oft hatte „Kommissar Zufall“ seine Finger im Spiel. „Wir hatten ein Areal gesucht und sind letztlich über das Werbeschild für den VIP auf Walldürn als neuen Unternehmenssitz aufmerksam geworden“, begründen die geschäftsführenden Gesellschafter Erwin Konrad und Philipp Eggert vom Mudauer Metallbauunternehmen Konrad GmbH ihre Entscheidung zugunsten des Startup-Centers.

Die ausschließlich für die öffentliche Hand und damit etwa Kommunen und Verwaltungsverbände tätige, 1995 durch Erwin Konrad gegründete Firma betreut derzeit 45 Projekte im ganzen Bundesgebiet, wobei die Großräume München und Freiburg sich als Schwerpunkte ihres Schaffens verstehen. Der Kontakt zu Dieter Goldschmitt ergab sich über Meikel Dörr als Leiter der Stabsstelle Bürgermeister der Stadt Walldürn, welcher auch als Wirtschaftsförderer für den Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn tätig ist.

So freuen sich auch Dieter Goldschmitt und Meikel Dörr bereits auf „über 60 Top-Arbeitsplätze mehr vor Ort“ und ein weiteres damit im Zusammenhang stehendes Großprojekt: Zwischen den Firmen Alba und Goldschmitt soll eine 40 Meter breite und 180 Meter lange Mehrzweckhalle errichtet werden, die nach ihrer Fertigstellung jene neuen Arbeitskräfte beherbergen soll. „Die Halle ist in etwa dreimal so groß wie unsere Nibelungenhalle“, verdeutlicht Dörr die Dimension des Gebäudes.

„Hier soll die volldigitalisierte Stahlbaufertigung, deren Großteil sich zur Zeit noch in Mudau befindet, stattfinden“, blickt Philipp Eggert in die Zukunft und gibt zu verstehen, dass der komplette Umzug in den VIP „möglicherweise bereits im Frühjahr 2021“ stattfinden könne. In der bereits angemieteten SCO-Halle befinden sich bereits Verwaltungsräume sowie die Abteilungen Kleinteilzuschnitt, Bohren, Heftschweißen und Blechbearbeitung. Die ersten Maschinen wurden bereits angeliefert. „Hier können am Ende Bleche bis zu sechs auf zwei Metern Größe bearbeitet werden“, gibt Eggert bekannt und verweist auf zur Zeit gefertigte Fluchtbalkone für eine Münchener Schule.

Einen klaren „Heimvorteil“ spiele man nicht zuletzt durch die Pressefahrt der IHK Rhein-Neckar aus, wie Dieter Goldschmitt betont. „Das war eine sehr dankenswerte und wertvolle Plattform für den VIP und damit auch Walldürn und hiesige Unternehmer“, schildert er im Rückblick auf „unglaublich positive Jahre“. Er räumt außerdem ein, über „weitere Anfragen“ für das Startup-Center und neue Ideen für diverse Projekte zu verfügen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.04.2020