Große Kreativität und Schöpfungskraft

Besondere Bilder sind derzeit in der Frankenlandschule zu sehen. Gezeigt werden Schülerarbeiten, die im Unterricht entstanden sind.

Walldürn. Unter dem Motto „Flower-Power – ein floraler Tapetenwechsel“ steht die Dauerausstellung mit wechselnden Exponaten in der Frankenlandschule, die Schulleiter Torsten Mestmacher zusammen mit Abteilungsleiter Andreas Mackert, dem zuständigen Fachlehrer Jörn Hahn und den Schülern der Berufsfachschulklasse 2BFW1/1 eröffnet hat. Die ausgestellten Schülerarbeiten sind im Wahlpflichtfach „Präsentation und Medien“ unter Anleitung von Jörn Hahn entstanden. Sie sind einerseits die Ergebnisse der im Unterricht erworbenen Fachkompetenzen im Bereich Bildbearbeitung, andererseits sind sie Ausdruck der den Schülern innewohnenden Kreativität und künstlerischen Schöpfungskraft.

„Color-Key“

Beim ausgestellten Bildertyp handelt es sich um einen sogenannten „Color-Key“. Dabei wird der Hintergrund eines farbigen Ausgangsbildes digital entsättigt, also in Graustufen umgewandelt.

Die zentralen Elemente des Bildes hingegen verbleiben dank Maskentechnik entweder in ihrer ursprünglichen Farbe oder erhalten über zusätzliche Bearbeitungsschritte eine fiktive Farbkomposition um dem Betrachter ein möglichst harmonisches aber dennoch sehr intensives, kontrastreiches Bilderlebnis zu ermöglichen.

Das Ziel des Wahlpflichtfachs „Präsentation und Medien“ in der zweijährigen Berufsfachschule ist es, die Jugendlichen auf die medialen Herausforderungen des Berufslebens vorzubereiten und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Interessen und ihr Wissen zusätzlich zu vertiefen.

Über einen zunächst kreativ-spielerischen Einstieg werden die Jugendlichen nach und nach an die berufsorientierte Praxis herangeführt, um ihnen einen realistischen Einblick in die Chancen und Möglichkeiten zu verschaffen, die die Einsatzgebiete moderner Medien in der Berufswelt bieten, wie beispielsweise Kundenwerbung, das Erstellen eines Corporate Designs oder das Gestalten einer Homepage im Internet.

