Große Freude im Geriatriezentrum

Walldürn.Zur Weihnachtsfeier für die Bewohner und Rehapatienten des Geriatriezentrums hatte am Donnerstag das Team der Sozialen Betreuung in die geschmückte Begegnungsstätte eingeladen. Nach Grußworten von Verwaltungsleiter Ludwig Schön und Bürgermeister Markus Günther, der von „Weihnachten, wie es früher war“ erzählte, stimmten Pater Josef Bregula und Pfarrer Kress in einer ökumenischen Andacht auf das Weihnachtsfest ein.

Mit Weihnachtsliedern umrahmte die „Fröhliche Singrunde“ die Feier. Simone Beuchert von der Sozialen Betreuung las die Geschichte „Keine Krippe für die Katz“ von Reinhold Stecher vor. Nach Kaffee, Tee und Weihnachtsstollen richtete Iris Heffner von der Sozialen Betreuung Weihnachtswünsche und Dankesworte an die Mitwirkenden. Sie lud zur Vorabendmesse am vierten Advent mit musikalischer Einstimmung auf das Weihnachtsfest durch die Odenwälder Trachtenkapelle in der Hauskapelle ein, und zur Christmette an Heilig Abend. Verwaltungsleiter Schön, Bürgermeister Günther, die beiden Geistlichen Bregula und Kress sowie Pflegedienstleiter Frank Herberich zauberten den Bewohnern und Rehapatientenen mit ihren Weihnachtsgeschenken und Wünschen zum Abschluss der Feier ein Lächeln ins Gesicht.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.12.2019