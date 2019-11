Große Begeisterung bei den Zuschauern

Altheim.Das Martinsspiel des Kindergartens in Altheim zog viele Zuschauer in seinen Bann. Nach dem Gottesdienst, den die Vorschüler mitgestalteten, traf man sich auf dem Kirchenvorplatz, um einem Schauspiel beizuwohnen, bei dem drei Väter in Rolle des Martins und des Bettlers schlüpften.

Ein Erzähler berichtete von der Geschichte. Bei eisiger Kälte stieg auch dieser Martin auf dem Kirchenvorplatz vom Pferd und teilte mit seinem Schwert den Mantel, den der Bettler dringend brauchte. Dieses Martinsspiel sorgte für große Begeisterung bei groß und klein, wurde die Bühne mit Fackeln doch eindrucksvoll beleuchtet von der Feuerwehr Altheim, die im Anschluss auch den Martinszug begleitet und abgesichert hat. Die zahlreichen Laternen und Lieder des Musikvereins Altheim rundeten den Martins-Abend stimmungsvoll ab. Die Kinder durften sich auch wieder über leckere Kringel freuen, die am Dorfplatz verteilt wurden. dka

