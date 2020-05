Größere Kläranlagen sind das Ziel

Rund um die Themen Kläranlage und Klärschlammentwässerung ging es am Montag im Gemeinderat. Beschlossen wurde auch um die klimafreundliche Abwasserbehandlung.

Walldürn. Dabei ging es bei der Sitzung in der Nibelungenhalle zunächst um die interkommunale Klärschlammentwässerung. Die Stadt Walldürn betreibt derzeit mit anderen Kommunen gemeinsam eine mobile Klärschlammentwässerung, erklärte Bauamtsleiter Christian Berlin. Die eingesetzte mobile Presse habe aufgrund ihres Alters hohe Ausfallzeiten. Diese werden durch den Einsatz von Lohnunternehmer überbrückt. Dabei geht es um Geld: je weniger Wasser im Schlamm, desto weniger Gewicht und damit Kosten. Die Stadt kann also sparen.

Die Stadt überlegt im Rahmen der Planungen für die Kläranlage Walldürn, welche Varianten der Schlammentwässerung zukünftig wirtschaftlich genutzt werden könnten. Bis zur Realisierung einer möglichen Variante, etwa einer stationären Presse, werden sicherlich noch einige Jahre zu überbrücken sein, so Bauamtsleiter Christian Berlin in der Sitzung.

Zur Überbrückung dieses Zeitraumes sei ein Neuaufbau der vorhandenen Mobilen-Schlamm-Entwässerung (MSE) erforderlich. Dies habe sich als wirtschaftlichste Lösung erwiesen.

Presse im Oktober fertig

Die erwarteten Gesamtkosten belaufen sich auf rund 270 000 Euro. Der Kostenanteil der Stadt von rund 34 Prozent – entsprechend des Klärschlammaufkommens der vergangenen fünf Jahre – beträgt circa 92 340 Euro. Die instandgesetzte MSE soll im Oktober wieder einsatzbereit sein. Bis dahin erfolgt die Klärschlammpressung weiterhin über einen Lohnentwässerer. Die Abwicklung erfolgt über eine Kostenbeteiligung der Stadt Walldürn durch die Stadt Buchen.

Finanzmittel stehen nicht im Haushalt 2020 oder in der Finanzplanung, daher seien die Kosten außerplanmäßig bereit zu stellen. Was der Gemeinderat dann auch einstimmig billigte.

Weiter ging es um eine Strukturanalyse der Kläranlagen in Walldürn und den Ortsteilen. Die Stadt betreibe derzeit sechs Anlagen. In Walldürn, Rippberg, Altheim, Gerolzahn, Reinhardsachsen und Wettersdorf. Wegen baulicher Mängel und der veralteten technischen Ausstattung auf einzelnen Anlagen sowie neuer technischer Anforderungen an die Schmutzwasserbehandlung sollen im Rahmen der Strukturanalyse notwendige Verbesserungen bei der Abwasserbeseitigung durch die Stadt aufgezeigt werden.

In einem Strukturgutachten zur künftigen Abwasserstrategie sind die Aufnahme der Bestandssituation der Kläranlagen, eine Analyse alternativer Lösungsmöglichkeiten und eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung der erarbeiteten Varianten die Themen.

Ziel ist der Zusammenschluss kleiner zu größeren Abwassereinheiten und damit die Stilllegung kleinerer Kläranlagenstandorte unter technischen, ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten zu untersuchen. Hierbei würden auch Varianten unabhängig von der Gemeindegrenze und dem Einzugsgebiet der Stadt betrachtet.

Untersuchung förderfähig

Da die Untersuchung im Rahmen der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft mit 50 Prozent förderfähig ist, hat die Stadt einen Förderantrag beim Land gestellt. Vom Regierungspräsidium Karlsruhe gibt es einen Zuwendungsbescheid. Mit der Maßnahme ist bis spätestens bis 1. Juli zu beginnen. Der Inhalt der Untersuchungen wurde zwischen der Stadt, dem beauftragten Institut Ifas (Institut für angewandtes Stoffstrommanagement) und der Unteren Wasserrechtsbehörde beim Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis abgestimmt. Diese Untersuchung ist auch Grundlage für eine mögliche spätere Förderung von Baumaßnahmen. Der Gemeinderat stimmte der Vergabe an das Institut für angewandtes Stoffstrommanagement in Birkenfeld zu.

In einem weiteren Punkt ging es um eine Potenzialstudie zur klimafreundlichen Abwasserbehandlung in der Kläranlage Walldürn.

Inhalte dieser Studien sind unter anderem:

Die Bestandsaufnahme der derzeitigen Betriebssituation (Bausubstanz, Schlammmengen, Schlammentsorgung oder Sanierungsbedarf von Maschinen- und Technik.

Eine Analyse des Energieverbrauchs.

Die Bewertung anhand energetischer Kriterien.

Die Ermittlung der kurz-, mittel- und langfristigen Energieeffizienzpotenziale.

Eine Definition von kurz-, mittel- und langfristigen Einspar- und Versorgungszielen.

Eine Kosten-/ Nutzendarstellung einschließlich der Betriebskosten.

Die Umsetzung der Ziele insbesondere auch im Hinblick auf die Phosphorelimination

Angebot liegt vor

Für die Erstellung der Studie liege ein Angebot des Instituts Ifas von 35 581 Euro vor. Der Stadt liege ein Zuwendungsbescheid über 50 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben vor. Der Zuschuss beläuft sich auf 17 790 Euro.

Diese Untersuchung ist eventuell auch Grundlage für eine mögliche spätere Förderung von Baumaßnahmen.

Einstimmig billigte der Rat die Vergabe der Untersuchungen an das Institut für angewandtes Stoffstrommanagement.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.05.2020