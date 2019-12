Griff in die Rücklage für den Etat 2020

Auf finanziell schwierigere Zeiten muss sich die Stadt Walldürn einstellen. Es wird nicht einfach, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen, so der Tenor bei der Einbringung des Etats für das Jahr 2020.

Walldürn. Bürgermeister Markus Günther und Kämmerer Joachim Dörr stimmten die Gemeinderäte am Montag bei der Sitzung im „Haus der offenen Tür“ auf Zeiten mit einer knappen Stadtkasse ein. Es werde künftig nicht möglich sein, alle Wünsche zu erfüllen. Beim Etat 2020 zehrt man noch von den Rücklagen, die man in den Jahren einer sprudelnden Gewerbesteuerquelle gebildet hat. Der Griff in den Sparstrumpf hilft freilich nur im kommenden Jahr, in den Folgejahren werden dann zwei andere Faktoren zum Tragen kommen: beim Schuldenabbau – ein erklärtes Ziel von Bürgermeister und Gemeinderat – wird man kaum noch vorankommen. Und eine Neuverschuldung wird unumgänglich sein.

Der Ergebnishaushalt 2019 war geprägt durch eine gravierende Verschlechterung im Finanzausgleich mit gegenüber 2018 geringeren Zuweisungen und höheren Umlagen von zusammen mehr als elf Millionen Euro, sagte Dörr.

Der Entwurf des Ergebnishaushalts 2020 weist – ohne innere Verrechnungen – ein Defizit von rund zwei Millionen Euro aus. Damit sei die gesetzliche Erfordernis der Gemeindeordnung nicht erfüllt, nach welcher der Ressourcenverbrauch, also die Aufwendungen, durch das Ressourcenaufkommen, die Erträge, gedeckt werden soll. Durch die aus Vorjahren vorhandene Liquidität kann dies jedoch in 2020 kompensiert werden, so dass ein genehmigungsfähiger Haushalt vorgelegt werden kann. In den Jahren 2021 und 2022 werde das schwerer werden.

Wesentliche Mehraufwendungen entstehen durch die Erhöhung der Kreisumlage, die steigenden Erstattungen an den Gemeindeverwaltungsverband und anstehende Bauunterhaltungsmaßnahmen.

Bei den Einnahmen können die Planzahlen für die Gewerbesteuer angehoben werden. Sie ist im Zahlenwerk des kommenden Jahres mit rund 4,8 Millionen Euro eingeplant. Zum Vergleich: 2019 waren es rund 8,76 Millionen Euro. Bei den Abwassergebühren sind Mehreinnahmen einkalkuliert (die FN berichteten). Die Lage auf dem Holzmarkt ist schwierig, sagte der Kämmerer weiter. Der Forstbereich werde 2020 deswegen wohl keine schwarzen Zahlen schreiben.

Rote Zahlen wird man auch beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer schreiben. Die Steuerschätzung vom Mai wurde in der Steuerschätzung vom Oktober nach unten korrigiert. Es sind zwar weiterhin Zuwächse ausgewiesen, die jedoch geringer ausfallen. Damit fehlen der Stadt für den Zeitraum 2020 bis 2022 gegenüber den Planungen hier rund 1,165 Millionen Euro. Geringer wird das Minus bei, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Hier stehen 42 200 Euro weniger im Plan.

Einen starken Rückgang wird es bei den Schlüsselzuweisungen geben. Die durch eine erhöhte Steuerkraft geringer ausfallenden Zuweisungen des Landes machen für 2020 bis 2022 ein Minus von rund 1,77 Millionen Euro aus.

Deutliche Mehrausgaben hat die Stadt bei der FAG-Umlage mit einem Plus von rund 491 000 Euro und bei der Kreisumlage mit einem Plus von rund 1,98 Millionen zu stemmen. Bei der Kreisumlage spielt neben der eigenen Steuerkraft des Vorvorjahres auch der Hebesatz des Landkreises eine wichtige Rolle. Und der wurde erhöht.

In den kommenden Jahren (20202 bis 2023)stehen einige große Maßnahmen auf dem Plan. Größte Posten sind der Neubau der Turnhalle in der Keimstraße mit 2,8 Millionen Euro, der Neubau der Atemschutzübungsanlage mit 800 000 Euro, die Erweiterung des Kindergartens St. Martin mit 750 000 Euro, die Sanierung der Grundschule Walldürn mit 360 000 Euro oder die Stadtsanierung mit 300 000 Euro.

