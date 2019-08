„Grenzenloses“ Fahrvergnügen

Walldürn.Gut gelaunt haben sich am Donnerstagmorgen 261 Teilnehmer auf die erste Etappe des 3-Länder-Radevents gemacht. Vom Startpunkt an der Nibelungenhalle aus rollten die Radfahrer gemütlich durch den Theodor-Heuss-Ring, um schon bald deutlich Tempo in Richtung Taubertal aufzunehmen.

Bei angenehmem Radlerwetter hatte zuvor Landrat Dr. Achim Brötel die 181 vorangemeldeten und 80 kurzentschlossenen Teilnehmer begrüßt. „Wir drehen am Rad, haben aber Spaß dabei“, scherzte er und wünschte der Tour einen fröhlichen und unfallfreien Verlauf.

Bürgermeister Markus Günther hob neben der sportlichen Betätigung den geselligen Charakter der Veranstaltung hervor. Er wünschte den Radfahrern interessante Begegnungen und bleibende Eindrücke in einer reizvollen Landschaft.

Das erste Etappenziel dieser „grenzenlosen“ Tour durch drei Bundesländer war am Abend Bürgstadt. Von dort geht es heute nach Bad König und am Samstag über Amorbach und Gottersdorf zurück nach Walldürn. Gemütlicher Abschluss ist am Samstagabend ab 17 Uhr auf dem Schlossplatz. rs

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.08.2019