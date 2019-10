Gremium spart nicht mit Kritik

Walldürn.In der Buchener Straße sollen gleich drei großformatige, auf beiden Seiten beklebte und beleuchtete Werbeanlagen aufgestellt werden: eine an die Trafostation neben der Waschstraße Schmitt, eine an der Ausfahrt der Esso-Tankstelle nahe dem Kreuzungsbereich Buchener Straße/Waldstraße und eine weitere neben der Preistafel der Esso-Tankstelle vor dem Kreisverkehr in Richtung Zufahrt zur B 27.

Keine Zustimmung

Alle drei Werbeanlagen sind von mehreren Mitgliedern des Ausschusses für Technik und Umwelt (ATU) in der Sitzung am Dienstag im Feuerwehrgerätehaus kritisiert worden. Der Werbeanlage an der Ausfahrt der Esso-Tankstelle versagte das Gremium aus Gründen der Verkehrssicherheit einstimmig das gemeindliche Einvernehmen.

„Zusätzliche Ablenkung“

„Das wäre eine zusätzliche Ablenkung. Dort ist als Verkehrsteilnehmer jetzt schon zu viel zu beachten“, monierte Thomas Trunk (CDU). Die Sichthöhe unterhalb der Werbefläche von lediglich 1,40 Metern sei für Autofahrer irritierend.

„Das ist ein gefährliches Eck mit einem hohen Verkehrsaufkommen“, betonte Rolf Günther (SPD).

Generell warnte er vor einer Überfrachtung des Stadtbildes: „Wir müssen vermeiden, dass wir mit solchen Anlagen zugepflastert werden.“ Bürgermeister Markus Günther sprach von einer unguten Entwicklung: „Ich bedaure, dass das nicht mehr dem entspricht, was wir uns städtebaulich vorstellen. Wir wollen Ordnung in diesem Bereich haben.“ Aufgrund der Gesetzeslage bestünden jedoch kaum Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Rolf Günther regte deshalb an, eine Satzung zu erarbeiten, die es ermöglicht, Flächen für Werbeanlagen vollständig zu sperren. „Wir prüfen, was wir zukünftig machen können“, sagte Bürgermeister Günther. Zustimmung hatten zuvor die Ratsmitglieder für den Bau der Werbeanlage an der Waschstraße Schmitt signalisiert, sofern diese im gleichen Abstand zur Straße errichtet wird wie die Trafostation.

Bestehende Bedenken

Trotz weiterhin bestehender Bedenken hinsichtlich der allgemeinen Verkehrssicherheit votierte das Gremium auch mehrheitlich für den Bau der Werbeanlage vor dem Kreisverkehr. Als Baurechtsbehörde war der Gemeindeverwaltungsverband bei der Prüfung des Bauantrags zu dem Ergebnis gekommen, dass keine Sichtbehinderung zu erwarten und eine Ablenkung der Verkehrsteilnehmer auszuschließen sei.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 12.10.2019