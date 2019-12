Gleich zwei Gründe zum Feiern

Walldürn.Ihr 80-jähriges Betriebsjubiläum feiert in diesem Jahr die Firma Mineralölvertrieb Ludwig Spieler in Walldürn. In den zurückliegenden 80 ist die Firma zu einem modernen Unternehmen herangewachsen ist, das heute Heizöl, Kraftstoffe und Dienstleistungen rund ums Auto anbietet, nachdem 2010 der heutige Firmeninhaber Michael Spieler mit seiner Ehefrau Bettina und seiner Schwester Sabine in dritter Generation den Mineralölvertrieb und die Esso-Station übernommen hatte.

Buntes Programm

Im Rahmen dieses Jubiläums wurde am Samstag nach Fertigstellung des neuen Esso-Shops mit integrierter Backstation dieser eingeweiht und sowohl das 80-jährige Betriebsjuläum als auch die Einweihung des neuen Shops mit einem Fest gebührend gefeiert, wobei das Walldürner „Zapfsäulenteam“ an diesem Tag vom frühen Mittag bis in die späten Abendstunden zusammen mit den „BBQ-Jungs“ warme Speisen vom Smokergrill und einer Grillstation boten und des Weiterem in Eigenregie mit einer Cocktailbar, warme und kalte Getränke sowie mit einer Kaffee- und Kuchentheke im beheizten Festzelt aufwarteten. Am Abend „rockte“ die Rockband „Return“ ab 18 Uhr im Festzelt mit heißem Sound und „Rock-Classics and more“ ab. ds

