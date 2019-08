Gewitterregen flutet Baugrube

Walldürn.Auf der Großbaustelle in der Keimstraße herrscht Frust bei den Mitarbeitern der Firma Michel Bau (Klingenberg am Main). In dieser Woche sollten sie die zweite Lage Bewehrungsstahl für das Fundament der neuen Sporthalle fertigstellen, damit am Donnerstag die Bodenplatte gegossen werden kann. Stattdessen sind die Bauarbeiter seit Dienstag damit beschäftigt, die erste Lage aus Stahlmatten und

...