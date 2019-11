Walldürn.Anlässlich des Jubiläums „125 Jahre Wasserversorgung Walldürn“ veranstalten die Stadtwerke Walldürn einen „Tag der der offenen Tür“.

Dabei fand ein Gewinnspiel statt, bei dem es galt, Fragen zur Geschichte der Walldürner Wasserversorgung richtig zu beantworten und zehn attraktive Preise zu gewinnen. Insgesamt nahmen 48 Teilnehmer teil.

Am Donnerstag wurden vor Beginn der Aufsichtsratssitzung der Stadtwerke in Anwesenheit des Leiters der Stadtwerke, Tobias Hagenmeyer, des Aufsichtsratsvorsitzenden, Bürgermeister Markus Günther, sowie Mitarbeitern in der Geschäftsführung die Gewinner gezogen.

Den 1. Preis, ein Gutschein über 125 Euro als Gutschrift zur Verrechnung bei der nächsten Rechnung als SSW-Kunde, gewann Simon Stich aus Hornbach gezogen. Der 2. Preis, einen Gutschein über 50 Euro, geht an Martina Grasmann aus Walldürn, und der Preis, ein Gutschein über 25 Euro, an Iska Edelmann aus Gerolzahn). Jeweils eine Edelstahl-Thermoskanne haben Bernhard Auerbach, Bernd Tessmer, Jenny Tessmer, Peter Trabold und Margarete Weigand (alle Walldürn), Anita Stich (Hornbach), sowie Joachim Strittmatter (Tauberbischofsheim) gewonnen. ds

