Altheim.In diesem Jahr steht aus Gründen, die alle kennen, ein Osterfest bevor, wie es wohl noch nie da war.

Um die Kar- und Ostertage zumindest ein bisschen erleben zu können, möchte der Gemeindeteam-Ausschuss (Klein-) Kinder- und Familiengottesdienst die Altheimer Bevölkerung einladen, diese besonderen Tage auf neue Weise zu erleben – getrennt voneinander und doch miteinander –, in Anlehnung an einen ebenfalls stattfindenden Kreuzweg in der Nachbargemeinde Götzingen.

Auf einem ausgewiesenen Meditierweg außerhalb Altheims sind am Karfreitag ab 10 Uhr verschiedene Kreuzwegstationen aufgebaut. Wer möchte, kann auf dieser Runde den Kreuzweg mit Jesus gehen. Die Stationen enthalten sowohl kindgerechte Texte und Gebete als auch Texte für Erwachsene, so dass er für junge Familien mit Kindern als auch Erwachsene geeignet ist. Die Stationen bleiben den ganzen Freitag und auch Samstag stehen, so dass jeder individuell den Kreuzweg gehen kann.

Auch an den beiden Ostertagen das Gemeindeteam zu einem nochmaligen Spaziergang ein; jeder kann dann selbst die Veränderung entdecken.

Aus gegebenem Anlass sind die aktuellen Sicherheitsvorschriften unbedingt einzuhalten. Hier appelliert das Gemeindeteam an die Vernunft und die Rücksichtnahme jedes Einzelnen! Auf die Sicherheitsvorschriften wird an den einzelnen Stationen auch nochmals explizit hingewiesen.

Start des Kreuzweges ist am Bildstock „Schöner Herrgott“ im Schaltalweg, oberhalb der Darren. Dort den Berg hinauf bis zum Bildstock des hl. Valentin. Dann rechts weiter, dem Weg folgen bis man ins Ort zurückkommt. Die letzte Station ist der Bildstock an der Kreuzung Hellerweg / Rinschheimer Straße.

In der Osternacht will der Gemeindeteam-Ausschuss die Flamme des Osterlichts verteilen. Wer dieses Licht erhalten möchte, kann sich telefonisch bei Stephanie Schmitt, Telefon 06285/ 929289, oder Christiane Weber, 214488, melden.

Hierbei sollen alle Interessierten am Samstagabend eine Laterne mit Kerze vor die Haustüre stellen. Es wird allerdings später, bis das Licht ankommt. Das Licht kann erst nach dem Entzünden der Osterkerze von Walldürn nach Altheim geholt werden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.04.2020