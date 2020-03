Geschlossene Unterstützung für Peter Hauk angekündigt

Walldürn.Die jüngste Sitzung der Jungen Union (JU) Neckar-Odenwald stand ganz im Zeichen des Wahljahres 2021 mit der Landtags- und Bundestagswahl.

„Als größte politische Jugendorganisation im Landkreis ist es unsere Aufgabe, die Jugendlichen im Kreis gegenüber der Politik und den Abgeordneten bestmöglich zu vertreten. Dies geht nur, wenn man miteinander arbeitet und möglichst viele am Austausch beteiligt“, so der Kreisvorsitzende der Jungen Union, Dominik Kircher, gleich zu Beginn der sogenannten „Regionalkonferenz“, zu der er JU-Landesvorstandsmitglied Fabian Berger begrüßte. Geschlossen stehe die Junge Union Neckar-Odenwald hinter dem Bewerber um das Direktmandat zur Landtagswahl im März 2021, Minister Peter Hauk. Am kommenden Freitag möchte man bei der Nominierungsversammlung in Schwarzach neben ihm auch den Zweitkandidaten um das Landtagsmandat im Neckar-Odenwald-Kreis, Dr. Mark Fraschka, mit voller Kraft unterstützen. „Beide haben in der Jungen Union ihre Wurzeln und haben hier ihre politische Karriere begonnen, beide sind bis heute der Jungen Union eng verbunden“, so der Konsens.

Mitarbeit in Arbeitskreisen

Besonders die Themen innere Sicherheit, verbunden mit der Stärkung der Ersthelfer vor Ort, sowie eine Landesstrategie zum Erhalt von Krankenhäusern und Schwimmbädern liegt den politisch Engagierten am Herzen. Die Junge Union Neckar-Odenwald entsendet zahlreiche Vertreter in die Landesarbeitskreise „Gleichwertige Lebensverhältnisse“, „Kommunales“ und „Gesundheit“. „Es liegt an uns allen, den Ländlichen Raum zu gestalten, beispielsweise in Sachen Innenentwicklung oder Nahversorgung. Oftmals sind dies Generationenprojekte, vor denen wir uns als junge Menschen nicht drücken können. Es geht um unsere Zukunft,“ waren sich die Vertreter einig.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.03.2020