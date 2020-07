Geschichte über einen Lkw

Walldürn.Ute Baumann hat ein Buch geschrieben: „710 sucht Familienanschluss“. Darin geht es um einen Lkw – und Ute Baumann hat das Buch aus der Sicht des Lkw geschrieben, was alles mit ihm passiert und wie er sich fühlt, bis er schließlich glänzend in der Halle steht. Nun gibt es eine Lesung über den kleinen Lastwagen und seine Familie – präsentiert von Ute Baumann im Kino in Walldürn. Es gibt Hintergrundinformationen und Emotionen zu einer Geschichte aus dem Odenwald.

Termine sind am Samstag, 25. Juli, um 14 Uhr und am Mittwoch 29. Juli, um 19.30 Uhr. Aus aktuellem Anlass dürfen nicht alle Plätze im Kino belegt werden. Reservierungen sind möglich über die Internetseite der „Löwen-Lichtspiele“.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.07.2020