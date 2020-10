Geringe Menge Rauschgift sichergestellt

Walldürn.Bei der Durchsuchung mehrerer Räume in der städtischen Unterkunft für Asylbewerber in der Alten Amorbacher Straße haben Polizeibeamte am vergangenen Freitagabend geringe Mengen Betäubungsmittel sichergestellt. Beschlagnahmt wurden nach Auskunft des Polizeipräsidiums Heilbronn 0,22 Gramm Rauschgift und neun Gramm einer Substanz, die noch analysiert werden muss. Ein Richter hatte die Durchsuchung von fünf Räumen angeordnet, nachdem eine Streifenwagenbesatzung eine verdächtige Beobachtung gemacht hatte. Sechs Polizisten verschafften sich daraufhin Zutritt zu dem Gebäude. Ob der Drogenfund strafrechtliche Konsequenzen für Bewohner der Unterkunft haben wird, ist unklar. „In Gewahrsam genommen wurde niemand“, so Polizeisprecher Carsten Diemer. rs

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 30.10.2020