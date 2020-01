Generalabt spendet Sakrament

Walldürn.Der Firmtermin in der Seelsorgeeinheit Walldürn steht nach Rücksprache mit der zuständigen Stelle im erzbischöflichen Ordinariat in Freiburg nun fest. Die Firmung findet in diesem Jahr am Freitag, 20. November, um 18 Uhr und am Samstag, 21. November, um 10 Uhr in der Wallfahrtsbasilika zum Heiligen Blut statt. Der Generalabt em. Thomas Handgrätinger O. Praem. aus dem Kloster Windberg wird das Sakrament der Heiligen Firmung spenden. Er kennt Walldürn und war im letzten Jahr beim Kölner Wallfahrtstag als Hauptzelebrant zu Gast. Die Zuteilung der Firmanden auf die beiden Firmtermine findet nach Rücksprache mit dem Gemeindeassisten Adrian Ambiel und den Gruppenleitern der einzelnen Firmgruppen statt. (ac)

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.02.2020