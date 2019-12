Gemütliche Stunden bei Kerzenschein

Bei Kerzenschein und Glühweinduft verbrachten zahlreiche Besucher gemütliche Stunden im romantischen Ambiente des Weihnachtsmarkts im Museumshof der Familie Kaiser.

Walldürn. Liebevoll dekorierte Stände, leuchtende Buden, weihnachtliche Geschichten in romantischem Ambiente und über allem der Duft von frisch geschlagenen Tannen und Glühwein – angesichts dieser verlockenden Mischung nutzten zahlreiche Besucher am Wochenende die Gelegenheit, um einige gemütliche Stunden auf dem Weihnachtsmarkt des Fördervereins Museum „Zeit(T)träume im Museumshof der Familie Kaiser zu verbringen.

Unter dem Motto „Advent im Kaiserhof“ luden am Samstag und Sonntag zahlreiche Stände mit Geschenk- und Dekorationsideen, weihnachtlichen Accessoires und kulinarischen Köstlichkeiten von heißen Waffeln über regionalen Honig bis hin zu erlesenen Likören oder Essigen zum Stöbern und entspannten Verweilen ein. Bei einer Tasse Glühwein und anderen Leckereien konnten sich die Besucher in der stilvoll gestalteten Museumsscheune stärken oder schon mal den passenden Christbaum aussuchen.

Walldürner Geschichten

Mit von der Partie war auch in diesem Jahr wieder Geopark-Führer Gerhard Friedrich, der am Samstag bei Kerzenschein Walldürner Geschichten vorlas. In bestem „Dürmerisch“ erzählte Friedrich von der „annere Zeit“, als Weihnachten ohne geklauten „Chrischtboom“ kein richtiges Weihnachten war. Als von den „Weihnachtsgutsele“ bis zum Fest kaum noch etwas übrig war. Und als in den zwölf heiligen Rauhnächten zwischen Heiligabend und Dreikönig das wilde Heer durch die Luft gebraust kam. Eben den Nächten, in denen die „Schlothexsch zum Kamin n’aus föhrt“, die „Häuschli in der Unnervorschd enger zammeschlupfe“ und der Mond blass über dem Kirchendach steht.

Dicht gedrängt lauschten die Besucher auch am Sonntagnachmittag gespannt den Schülern der dritten Klassen der Grundschule Walldürn. Mit leuchtenden Augen und als stünden sie jeden Tag auf einer Bühne, sangen die Kids aus den Klassen von Lena Miller (3a), Christian Haaf Wohlfart (3b), Verena Klug (3c) sowie der gemeinsamen Theater-AG von Konrektorin Sandra Wörner das „Rackedickeducke“-Lied, ein Song über das lustige Leben der Bewohner des Winterwaldes. Danach hatten sich die Grundschüler etwas besonderes einfallen lassen: Zum weihnachtlichen Klassiker „Alle Jahre wieder“ rappten sie zwischen dem Refrain eigene zur Weihnachtszeit passende Texte. Zum Abschluss sagen dann Schüler und Besucher den weihnachtlichen Dauerbrenner gemeinsam und sorgten für einen Gänsehautmoment in der Museumsscheune. Für ihren Auftritt belohnt wurden die jungen Künstler nicht nur mit viel Beifall, sondern wie es sich so kurz vor Weihnachten gehört, auch mit einem kleinen Geschenk.

Im Museumshof flogen derweil bei Stefan Gramlich die Holzspäne. Er führte den neugierigen kleinen und großen Besuchern vor, wie man aus einem Stück Holz kunstvoll weihnachtliche Accessoires drechselt. Aber nicht nur handwerklich interessierte Gäste, auch Liebhaber von Kunst und traditioneller Handarbeit kamen auf ihre Kosten. In der Museumsscheune waren aktuelle Werke von Elvira und Bettina Böhm zu sehen, und die Frauen der Spinnstube Höpfingen zeigten den Besuchern, wie früher aus Wolle Kleidungsstücke entstanden.

Für leuchtende Kinderaugen sorgten der Weihnachtsengel (Kathrin Dörr) und das Christkind (Frida Dörr) als sie kleine Geschenke verteilten. Abgerundet wurde das Programm mit einer Führung durch das Museum, die wieder auf das Thema Weihnachten abgestimmt war. Der vom Förderverein Museum „Zeit(T)räume“ erzielte Reinerlös aus dem Weihnachtsmarkt fließt auch in diesem Jahr wieder in den Ausbau des Museums.

Info: Weitere Bilder gibt es unter www.fnweb.de in einer Fotostrecke.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.12.2019