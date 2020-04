Gemeinsamkeit per Livestream erleben

Das pastorale Angebot in der Seelsorgeeinheit sieht in diesen Tagen anderes aus als sonst. Da die Gläubigen nicht vor Ort sein können, werden Gottesdienste per Live-Stream übertragen.

Walldürn. Es ist eine merkwürdige Stimmung am Sonntag in der Basilika: Es sind nur noch wenige wenige Minuten bis zum Gottesdienst – und die Bänke in dem Gotteshaus sind alle leer. Einzig das Online-Team

...