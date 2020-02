Gemeinsam Spaß gehabt

Walldürn.Auch ein umgestürzter Baum auf den Bahngleisen zwischen Walldürn und Amorbach und anhaltender Regen konnten nicht verhindern, dass der Start in die Fastnachtswoche für die Schüler der Auerberg-Werkrealschule ein gelungener war: der Wintersporttag stand an und so wurden Bücher und Hefte zu Hause gelassen, um sich auf den Weg zu verschiedenen Wintersportstätten zu machen.

Eine große Schülergruppe fuhr zusammen mit ihren Lehrkräften in die Eissporthalle Frankfurt, um dort ihre Schlittschuhkünste auszuprobieren. Auch die neu vom Kultusministerium verordnete Helm- und Handschuhpflicht konnten dabei den Spaß nicht trüben. Eine weitere Gruppe von meist jüngeren Schülern machte sich zusammen mit ihren Lehrkräften auf den Weg nach Buchen, um dort dem Dauerregen in der Indoorspielplatz-Halle „Paradiso“ zu trotzen. Hier stand der Spaß am Hüpfen und Balancieren im Vordergrund. Außer ein paar blauen Flecken kehrte auch diese Gruppe wieder wohlbehalten in die Schule zurück und so endete ein Schultag, an dem einmal nicht Vokabeln, Formeln und Hausaufgaben im Mittelpunkt standen, sondern der gemeinsame Spaß an der sportlichen Bewegung.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.02.2020