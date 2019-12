Gelungene Premiere kurz vor dem Fest

Walldürn.Die Odenwälder Trachtenkapelle erfreut am Samstag vor Weihnachten schon seit Jahren die Bewohner des Hauses am Limes und des Geriatriezentrums St. Joseph mit weihnachtlichen Weisen. In diesem Jahr besuchten die Musiker mit ihrem Dirigenten Meikel Dörr zum ersten Mal auch die Gäste des Odenwald Hospizes. Die meisten Bewohner hatten sich im weihnachtlich geschmückten Wohnzimmer versammelt, um den auf der Terrasse spielenden Musikern zu lauschen und das eine oder andere Lied mitzusummen.

Als Dank gab es dann für die Musiker der Trachtenkapelle einen alkoholfreien Punsch, bevor sie dann weiterzogen zu ihrer nächsten Station.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.12.2019