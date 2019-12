Geld für Geriatriezentrum

Walldürn.Unter dem Motto „Laudate“ veranstalteten am 24. November alle Walldürner Chöre anlässlich der 1225-Jahr-Feier der Stadt gemeinsam ein gelungenes Begegnungskonzert in der voll besetzten St. Marien-Kirche. Es war in seiner Zusammensetzung einmalig, denn noch niemals traten die Walldürner Chöre alle gemeinsam auf. Zusammen setzten diese einen großartigen geistlichen Akzent. Instrumental tatkräftig unterstützt wurden sie durch das Bläserquintett „Brass Collection“ der Musikschule sowie durch Christopher Henk (Orgel), Edi Farrenkopf (E-Piano) und Jonas Ams (Kontrabass).

Den durch Spenden erzielten Erlös von 2700 Euro überreichten die Vertreter der elf mitwirkenden Walldürner Chöre mit „Cheforganisator“ Robert Schmeiser an der Spitze beim Budenzauber des Geriatriezentrums an den stellvertretenden Vorsitzenden des Krankenhausverbandes Hardheim-Walldürn, Bürgermeister Markus Günther, an den Vorsitzenden Bürgermeister Volker Rohm (Hardheim) sowie an Verwaltungsleiter Ludwig Schön, die allen an diesem Benefizkonzert Beteiligten dankten für diese Geldspende, mit deren Hilfe ein Podest für die Begegnungsstätte des Geriatriezentrums angeschafft werden soll. ds

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.12.2019