Gegen die Planungen ausgesprochen

Walldürn.Nach Coronabedingt längerer Zeit, trafen sich die Freien Wähler wieder zu einem Meinungsaustausch in der Pizzeria „Noi Due“ am Auerberg. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Ramona Paar hieß, wenngleich die Freien Wähler derzeit im Gemeinderat keine Gestaltungsmöglichkeit haben, verfolgen sie doch das kommunalpolitische Geschehen mit großem Interesse. Zudem wollen sie auch die Möglichkeiten der politischen Teilhabe, so wie sie jedem Bürger der Kommune zustehen, weiterhin nutzen.

Breiten Raum in der Diskussion nahm der Flächennutzungsplan 2030 und die darin enthaltene Planung zum Wohnbaugebiet „Vorderer Wasen II“ ein. Hierzu hatten sich die Freien Wähler bereits 2018, damals noch im Gemeinderat, deutlich artikuliert und dem Vorsitzenden des Gemeindeverwaltungsverbandes, Bürgermeister Markus Günther, mehrfach schriftlich Stellungnahmen vorgelegt. Schon damals haben die Freien Wähler die Planungen zum „Vorderen Wasen II“ abgelehnt, Alternativen benannt und verstärkte Bemühungen zur Innenentwicklung angemahnt. So haben sie zum Beispiel die Flächen „Roter Weg“ und „Neuer Wasen“ präferiert und auch vorgeschlagen. Für die Freien Wähler ist es daher keine Überraschung, dass sich eine Bürgerinitiative auch weiterhin beim Thema Flächennutzungsplan engagiert.

Nachdem die Untere Vorstadtstraße zum erheblichen Teil fertiggestellt wurde, sehen sich die Freien Wähler in ihrer Auffassung bestätigt, dass die derzeitige Bepflanzung der Verkehrssicherheit nicht dienlich ist. Vielmehr bedeute sie eine Gefährdung der Radfahrer durch den übrigen Verkehr. Ein „Schutzstreifen für Radfahrer“ der sich, so wie ein Blick in andere Kommunen zeigt, mehr und mehr durchsetzt und wie er von den Freien Wählern vor Jahren im Gemeinderat vorgeschlagen wurde, wäre zeitgemäß und auch touristisch von großem Vorteil gewesen. Leider sei diese Chance vertan worden.

Derzeit werde im Landtag Baden-Württemberg ein Gesetzentwurf für mehr Artenschutz beraten. Ganz wesentlicher Bestandteil des Gesetzentwurfes ist ein Verbot von Schottergärten. Zudem wird diskutiert, ob diese auch rückwirkend verboten werden können. Auch hier hatten sich die Freien Wähler bereits vor zwei Jahren klar positioniert und die Stadt aufgefordert, die schon damals bestehenden Möglichkeiten zu nutzen, diese Art der Gärten, die auch optisch nicht unbedingt einen Gewinn darstellen, zu verhindern. Die Stadt sah im Gegensatz zum Landtag keine Notwendigkeit, sich der Sache anzunehmen. Der Gemeinderat habe den Antrag im Mai 2019 abgelehnt.

Um den Fortbestand der Freien Wähler zu sichern, forderte die Vorsitzende alle Teilnehmer noch einmal auf, alles daran zu setzen, neue Mitglieder zu gewinnen, um dieser unabhängigen Kraft künftig wieder mehr Einflussmöglichkeiten zu sichern.

Ein Bericht von Ortsvorsteher Stephan Blum über das Ortsgeschehen und die Anliegen der Bürger im Ortsteil Gottersdorf beendete die durchwegs informative Veranstaltung. hg

