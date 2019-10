„Gedanklich ist einiges aufzuholen“

Walldürn.Wo Biber – gefühlt oder tatsächlich – Probleme bereiten, versuchen ehrenamtliche Biberberater des Neckar-Odenwald-Kreises, mit betroffenen Landwirten oder Waldbesitzern ins Gespräch zu kommen und Lösungen zu finden.

Wie es gelingen kann, solche Konflikte zu befrieden, wollte SWR-Reporter Thomas Miltner am Dienstag von Biberberater Martin Kuhnt wissen. Mit seinem Fernsehteam war Miltner von Mannheim nach Walldürn gekommen, um sich am Beispiel des Biberreviers im Bereich des Hainstadter Brückleins über die Aktivitäten des Nagers und das Zusammenleben von Mensch und Biber zu informieren.

Um Konflikte gar nicht erst entstehen zu lassen, sprach Kuhnt im Interview von zwei aus seiner Sicht wichtige Voraussetzungen: Zum einen müsse sich die Politik klar dazu bekennen, dass der Biber erwünscht ist. Außerdem müssten sich die Menschen wieder daran gewöhnen, dass sie nicht mehr die Einzigen sind, die Landschaften umgestalten. „Da ist gedanklich einiges aufzuholen“, sagte Kuhnt.

Als hilfreiches Instrument zur unbürokratischen Befriedung von Konflikten nannte er einen Entschädigungsfonds, wie es ihn in Bayern bereits gibt.

Nach den notwendigen politischen Rahmenbedingungen zur Lösung von Problemen erkundigte sich das Fernsehteam anschließend bei Walldürns Bürgermeister Markus Günther und dessen Harheimer Amtskollegen Volker Rohm.

Abschließend verschaffte sich Miltner am Nachmittag in Hardheim gemeinsam mit interessierten Bürgern einen Überblick über eines der größten Bibervorkommen in der Region.

Mittwoch, 16.10.2019