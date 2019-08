Gebetsanliegen für die Meere und Ozeane

Walldürn.Die nächste monatliche Eucharistische Anbetung wird am Donnerstag, 5. September, gleichzeitig auch der Gebetstag für die geistlichen Berufe, in der Wallfahrtsbasilika zum Heiligen Blut gehalten. Diese Anbetungszeit findet in der Stille am Blutaltar statt. Nach der Heiligen Messe um 8 Uhr am Blutaltar beginnt die Gebetszeit vor dem Allerheiligsten und dauert bis 18.25 Uhr. An diesem Tag wird im Besonderen auch für das Gebetsanliegen von Papst Franziskus gebetet. Dieses richtet sich diesmal an die Politiker, Wissenschaftler und Ökonomen, dass sie verantwortungsvoll zusammenarbeiten, um die Weltmeere und Ozeane zu schützen.

Um 17.45 Uhr wird der Rosenkranz gebetet. Direkt im Anschluss um 18.30 Uhr beginnt der Abendgottesdienst. Dieser Anbetungstag gilt besonders für die Seelsorgeeinheit der Kirchengemeinde Walldürn aber auch für alle Pilger aus Nah und Fern. Für diesen Tag werden auch immer wieder Beterinnen und Beter gesucht, die diese Anbetungszeit am Blutaltar begleiten. Wer daran Interesse hat kann sich bei Diakon Friedhelm Bundschuh unter Telefon: 06282/6581 melden. (ac)

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 30.08.2019