Fußballcamp in den Pfingstferien

Glashofen.Der Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 veranstaltet mit dem SV Wettersdorf/Glashofen vom 25. bis 27. Mai ein Merck-Lilien- Fußballcamp auf dem Sportgelände in Glashofen. Die Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis 14 Jahren Kinder werden fast ausschließlich von lizenzierten Trainer betreut, die mehrere Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gesammelt haben.

Spaß an Bewegung vermitteln

Das Camp soll den Kindern Spaß an der Bewegung und am Fußball vermitteln. Dabei ist es zweitrangig, ob die Kinder im Verein Fußball spielen oder zum ersten Mal gegen den Ball treten wollen. Auf dem Programm stehen täglich zwei Trainingseinheiten. Die Kinder werden von 10 bis 15.30 Uhr individuell und in kleinen Teams alters- beziehungsweise leistungsgerecht gefördert.

Beim Mittagessen können sich die Kinder mit dem Trainerteam austauschen. Im Preis inbegriffen ist eine komplette Fußballcamp-Trainingsausrüstung.

