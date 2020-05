Funktionsbau für die Feuerwehren

In Walldürn wird ein neues Atemschutzzentrum gebaut. Die Pläne wurden am Montag im Gemeinderat vorgestellt. Das Gebäude soll bis 2021 fertig sein und rund 1,35 Millionen Euro kosten.

Walldürn. Die Summe muss die Stadt natürlich nicht alle alleine stemmen, so Bürgermeister Markus Günther und Hauptamtsleiter Helmut Hotzy bei der Sitzung des Rates am Montag in der Nibelungenhalle. Dort

...