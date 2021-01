„Für die Außenwirkung enorm wichtig“

Walldürn.Mit einem Gabelstapler hievt Peter Baumann seine Vorstandskollegen des Fördervereins Museum „Zeit(T)räume, Bruno Kaiser und Armin Pfaff, in einer Gitterbox in die Höhe. Auf der Leiter gleich nebenan wartet bereits Johannes Schlegel. Gemeinsam richten sie das rot-weiße Zifferblatt millimetergenau an der Außenwand des Wohnhauses von Beate und Bruno Kaiser aus. Keine zwei Stunden später können

...