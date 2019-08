Früh übt sich, wer ein Star werden will

Walldürn.Früh übt sich, wer später einmal wie eine Angelique Kerber oder ein Alexander Zverev im Internationalen Tennissport werden will. So auch die Walldürner Tennisjugend, die sich an Wochenende im Rahmen der Walldürner Ferientage auf der Anlage des Tennisclubs „Rot-Weiß“ eingefunden hatte. 16 Jugendliche im Alter von fünf bis 15 Jahren trainierten eifrig mit Tennisschläger und Filzkugeln.

Nach dem täglichen Aufwärmtraining am frühen Vormittag brachten Jugendwart Julian Stieber, Peter Dell, Carolin Hilbert, Laurin Rechner, Dominik Stieber, Heidi Stieber, Hermann Stieber und Pascal Thiry den teilweise noch ungeübten Anfängern die Grundlagen des Tennissports in spielerischer und altersgemäßer Form bei.

Sportabzeichen überreicht

Stolz waren die „Newcomer“ oft schon, wenn sie erstmals den Ball richtig trafen und zum ersten Mal mit der Vor- oder Rückhand sauber über das Netz spielten. Neben den Anfängergruppen gab es natürlich auch Teilnehmer, die als Clubmitglieder bereits seit längerer Zeit ihr „Racket“ erfolgreich schwingen und in diesen beiden Tagen versuchten, ihr Können weiter zu verbessern.

Beim abschließenden Grillfest überreichte Julian Stieber Marion Hennig das Sportabzeichen des DTB in Bronze, Simon Weber das Sportabzeichen des DTB in Silber sowie Steven Hefner das Sportabzeichen des DTB in Gold. ds

