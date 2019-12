Frohe Botschaft verkündet

Walldürn.Volle Kirchen an Heilig Abend und an den beiden Weihnachtsfeiertagen stellten auch in diesem Jahr wieder recht eindrucksvoll die Bedeutung des Weihnachtsfestes für die Gläubigen beider Konfessionen unter Beweis. Im Mittelpunkt der Weihnachtsgottesdienste stand wie in jedem Jahr die Verkündigung des Weihnachtsevangeliums und der Frohen Botschaft von der Geburt Jesu Christi sowie Worte der Priester, Pfarrer, Ortsgeistlichen und Diakone zum Erhalt von Frieden und Freiheit in aller Welt, aber auch die Aufforderung zur Aufrechterhaltung der brüderlichen, christlichen Nächstenliebe unter den Menschen. Chöre sowie Gesangs- und Instrumentalensembles aus der Seelsorgeeinheit gestalteten die Weihnachtsgottesdienste mit eigens dafür einstudieren Werken und Liedern kirchenmusikalisch.

Blutschrein geöffnet

Besonders feierlich gestaltet wurde auch in diesem Jahr wieder der Familiengottesdienst in der Wallfahrtsbasilika. Kirchenmusikalisch umrahmt wurde die Christmette vom Kirchenchor St. Cäcilia unter der Leitung von Stephan Henk und der Orgel. Der Kirchenchor sang verschiedene Liedsätze zum Weihnachtsfest. Während der Christmette war der Blutschrein ebenso wie bei allen anderen Weihnachtsgottesdiensten geöffnet.

In der Kirche St. Marien wurde an Heilig Abend zunächst eine Kinderkrippenfeier gehalten, die gemeinsam von Pater Thaddäus, Gemeindereferent Ambiel und von Mitgliedern des Familien-Gottesdienstkreises und des Kinderwortgottesdienstkreises gestaltet wurde. Die Kinder gaben ihr Opferkästchen ab, das gespendete Geld wird an das deutsche Kindermissionswerk überwiesen. Bei der Familien-Christmette am Nachmittag hielt Stadtpfarrer P. Josef die Predigt, der Walldürner Singkreis unter der Leitung von Robert Schmeiser umrahmte die Feier mit weihnachtlichen Liedern.

In der Kapelle des Geriatriezentrums „St. Josef“ fand eine Christmette statt, die von Diakon Hans Miko gestaltet wurde, und im Odenwald-Hospiz gestaltete Pater Andreas die Christmette.

Krippenspiel dargeboten

Die Evangelische Kirchengemeinde lud an Heilig Abend zur Christvesper in der Evangelischen Pfarrkirche ein. Im Mittelpunkt des Familiengottesdienstes standen ein unter der Leitung des Jugendkreises dargebotenes Krippenspiel mit Chor und Instrumentalensemble und die Weihnachtspredigt von Pfarrer Karl Kreß. Um 22 Uhr fand noch eine meditativ-besinnliche Christmette statt, die von Johannes Kreß an der Orgel kirchenmusikalisch umrahmt wurde.

Auch am ersten Weihnachtsfeiertag waren die Weihnachtsgottesdienste in den Kirchen beider Konfessionen durchweg sehr gut besucht. In der Basilika feierte man das Hochfest der Geburt Jesu Christi mit einem von Pater Josef zelebrierten festlichen Hochamt, das vom Kirchenchor St. Cäcilia, verstärkt durch Projektsänger, und einem Orchester unter der Leitung von Stephan Henk, mit der „Pastoralmesse G-Dur“ für Chor, Orchester und Orgel von Colin Mawby umrahmt wurde.

Das Hochamt in der Kirche St. Marien mit Pater Thaddäus als Zelebrant wurde kirchenmusikalisch mitgestaltet durch einen Kantor und weihnachtliche Klänge auf der Soloklarinette. Das Heilige Amt am frühen Abend in „St. Marien“ hielt Pater Christoph. Gut besucht war am 1. Weihnachtsfeiertag auch der Gottesdienst in der Evangelischen Pfarrkirche.

Auch am 2. Weihnachtsfeiertag, dem Fest des Heiligen Stephanus, fanden in der Basilika Gottesdienste statt. Das Hochamt um 9.30 Uhr wurde kirchenmusikalisch vom Jugendchor gestaltet. Der Gottesdienst in „St. Marien“ wurde mit Weihnachtsliedern durch eine Walldürner Bläsergruppe umrahmt, das Amt zelebrierte Pater Thaddäus. Am Märzenbrünnlein fand für alle Familien mit Kindern eine kurze Andacht statt, in deren Mittelpunkt die Segnung der Kinder durch Stadtpfarrer Pater Josef stand. In der Kapele „Maria Rast“ fand ein Wortgottesdienst mit Diakon Karl-Heinz Becker statt.

In der Evangelischen Pfarrkirche wurde der Weihnachtsgottesdienst von Pfarrerin Julia Ehret aus Ahorn gehalten.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.12.2019